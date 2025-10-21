Mentőhelikopter érkezett a férfiért, aki egy munkabaleset nyomán négy méter magasból zuhant le

Egy férfi zuhant le egy épület tetejéről hétfő délelőtt az egri Baktai úti iparterületen. A súlyos munkabaleset körülményeit a helyszínre érkező rendőrök vizsgálják. Egyelőre nem tisztázott, pontosan milyen munkát végzett a férfi, amikor leesett, és milyen magasból zuhant. Nem hivatalos információk szerint a fiatalember nem viselt minden, a munkabiztonság által előírt védőfelszerelést, ami hozzájárulhatott a balesethez - írta a Heol.hu.

Munkabalesetben lezuhant egy fiatal férfi egy épület tetejéről

Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Munkabaleset: majdnem négy métert zuhant

A szerencsétlenül járt férfi súlyos sérüléseket szenvedett. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) megerősítette, hogy a sérült életveszélyes fejsérülést szenvedett, és mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Az eset kapcsán a Heves Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága is vizsgálatot indított. A rendőrségi bejelentés alapján értesültek arról, hogy egy munkavállaló körülbelül 3,5 méteres magasságból zuhant le. A hatóság azonnal megkezdte a baleset körülményeinek részletes vizsgálatát, hogy kiderüljön, történt-e munkavédelmi szabályszegés, és terheli-e felelősség a munkáltatót. A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

