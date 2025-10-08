El nem hinné, hogy mit adott el a méhtelepen egy férfi

Anyagi problémái miatt egy férfi 2023 márciusában úgy döntött, bűncselekménnyel szerez pénzt. Kihasználva a somogybabodi telephelyen szerzett helyismeretét, ellopott egy egymillió forint értékű homokrakodó munkagépet. Az elkövető hamis adásvételi szerződést állított ki a nevére, így sikerült a munkagépet Kaposvárra, egy méhtelepre szállítania, ahol fémhulladékként értékesítette - írta a Sonline.hu.

Munkagépet loptak hamis tulajdoni papírokkal (Illusztráció)

Fotó: mesterséges intelligencia által generált kép

Munkagépből fémhulladék

Bár az átvevő 300 ezer forintot fizetett volna a munkagépért, a telep szabályai szerint egyszerre legfeljebb 100 ezer forintot adhattak ki készpénzben egy személynek. Ezért a rokonok is segítettek: ők is tulajdonosként tüntették fel magukat a vételi jegyeken, hogy a 300 ezer forintot háromfelé osztva egyben felvehessék.

A Fonyódi Járási Ügyészség lopás és magánokirat-hamisítás miatt emelt vádat a társaság ellen. A lopást elkövető fővádlottal szemben az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a Fonyódi Járásbíróságnál, míg a rokonok esetében próbára bocsátást javasolt.

