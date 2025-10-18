Nagydorogi csecsemőgyilkosság: olyat tett az áldozat édesapja, amire senki sem számított

Legutóbb a férfi még kiállt a nő mellett, mert biztos volt az ártatlanságában, de ez mára megváltozott. Erre utal az, amit a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő párja tett - írta meg a Bors.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória már nem menyasszony / Fotó: Bors

A nagydorogi csecsemőgyilkosság krónikája

Mint arról az Origo.hu beszámolt, a rendőrségnek augusztus 20-án jelentették egy csecsemő eltűnését Nagydorogról. Ezt követően a nyomozók és a kutatómentők nagy erőkkel keresni kezdték a kicsit, akit végül még aznap délután holtan találták egy, a település határában levő kukoricaföld közelében. Az orvosszakértő hamar megállapította: a gyermek halálát idegenkezűség okozta, vagyis gyilkosság történt, így nyomozás indult. A rendőrség hamarosan az édesanyát, a 25 éves Viktóriát gyanúsította meg a cselekmény elkövetésével, miközben rengeteg bizonyítékot szereztek be: tanúkat hallgattak ki, elektronikus eszközöket foglaltak le, köztéri kamerafelvételeket néztek át. A rendőrség egyelőre azt sem zárta ki, hogy más is közreműködött a gyilkosságban.

A pici baba édesanyja a kalocsai női börtönben ül. Párja, a 21 éves Attila kezdetben azt hitte, nem tehetett ilyet, de mára elbizonytalanodott.

Sajnos nagyon sok jel utal arra, hogy Viktóriának köze lehet az ártatlan kisfiam halálához. Ellene szólnak a bizonyítékok is”

– mondta a férfi a Borsnak.

A tragédia óta eltelt két hónap alatt a férfi végig azon gondolkodott, mi lehet az igazság.

„Hallottam már olyanról, hogy sikerült magát tisztáznia valakinek, akit meggyanúsítottak és letartóztattak, de azért nem ez a jellemző. Bármennyire is szerettem volna megbízni a menyasszonyomban, már egyáltalán nem vagyok biztos az ártatlanságában.

Mégis, kinek állhatott volna érdekében egy 2 hetes kisfiút csak azért elrabolni, hogy végezzen vele?

Viktória a börtönből a néhány héttel ezelőtti születésnapom alkalmából megüzente nekem, hogy szeret. Ez egyáltalán nem töltött el jó érzéssel. Úgy döntöttem, hogy felbontom a jegyességet” – árulta el Attila.

Attila sosem felejti el a kisfiát / Fotó: Olvasói

A férfi, aki tehát felbontotta az eljegyzését a megölt kisfiú anyjával, már el is költözött abból a házból, ahol együtt laktak.