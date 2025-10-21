Balhé a borsodi utcán, egy káddal harcolt a nagymama

A Miskolci Járási Ügyészség vádirata szerint egy férfi rátámadt az élettársára 2024. júliusának egyik estéjén az utcán. Egyvalamivel azonban nem számolt, a nagymamamával. Az asszony egy kezében levő műanyag káddal védte meg az unokáját – írta meg a Boon.hu.

Őrjöngő férfi támadt az élettársára, a nagymama egy káddal kelt az unokája védelmére

Fotó: Illusztráció (Непарадное в парадных Александр Стрелков/Pexels)

Káddal védte az unokáját a nagymama

A férfi nyakon ragadta az élettársát és a földre lökte. Ekkor lépett oda a nő nagyanyja, és a kezében levő műanyag káddal a férfire csapott, amit az az alkarjával kivédett. Megindult a harc a műanyag kádért, amelynek során az asszony a földre esett, és nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az amúgy is paprikás hangulatban levő támadó őrjöngeni kezdett, mindennek nekiment, ami csak az útjába került, amikor elhagyta a helyszínt. Az utcán parkoló autókat sem kímélte. Az egyiknek a motorháztetejét püfölte, a másiknak a szélvédőjét zúzta be ököllel. Ekkor jött vele szembe régi haragosa, akire szintén rátámadt. Megtámadott ismerőse azonban elhajolt az ütés elől,

és akkora sallert adott a férfinek, hogy megrogytak a térdei,

és elmenekült.

Az ügyészség a büntetlen előéletű férfivel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munkát és pénzbüntetést indítványozott – tájékoztatta a hírportált a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

