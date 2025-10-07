High-tech dohánybirodalom: a NAV rajtaütött a milliárdos cigikartellen

Még a legtapasztaltabb nyomozók is megdöbbentek, amikor feltörték a a tanya ajtaját. Odabent ugyanis nem egy istálló, hanem egy high-tech cigarettagyár működött, modern gépsorokkal, védelmi rendszerekkel és tonnaszám tárolt dohánnyal. A NAV-nak köszönhetően most véget ért a füst biznisz – írta a Szon.hu.

Illegális dohánygyárat számolt fel a NAV

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldala

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy egész nemzetközi cigarettakartellt számolt fel, amely Ukrajnából szervezte a műveleteit.

A pénzügyőrök több mint 4 milliárd forint értékű adózatlan dohányterméket és két komplett gyártósort foglaltak le.

A filmbe illő akció során 19 gyanúsítottat vettek őrizetbe, mindannyian ukrán állampolgárok. A banda sem aprózta el, percenként 2500 szál cigaretta gördült le a gyártósorról és már készült a következő gépsor is.

A gyár annyira profin működött, hogy még a titkosszolgálatok is csettintettek volna. A bűnözők frekvenciazavarókat, röntgenvizsgálatot és rejtett eszközfelderítő detektorokat használtak, pont úgy, mint az akciófilmekben. Így próbálták megakadályozni, hogy a hatóságok nyomkövetőket helyezzenek el a szállítmányokon.

A NAV felszámolta a bűnszervezetet

A razzia több helyszínen zajlott egyszerre és a NAV kommandósai igazi aranybányára bukkantak.

1,17 millió hamis cigaretta, 7,5 tonna dohány, nyerges vontatók, sőt 53 millió forintnyi valuta is előkerült.

A nyíregyházi járásbíróság elrendelte a 19 fős dohánykartell letartóztatását. A NAV szerint az akcióval több mint 2,5 milliárd forintnyi adóbevétel-kiesést sikerült megakadályozni.

A bűnszervezet irányítóját egy bérelt lakásban kapták el, így véget ért az éveken át tartó cigibiznisz a részéről.

A NAV már szervezett akciók keretein belül számolja fel az illegális dohánykereskedelmet, ahogyan erről már szeptembern is kiadták tájékoztatásukat.