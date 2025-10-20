Nem tetszett neki, hát felgyújtotta a tavasz babát

Hírlevél

Jászberényben egy férfi felgyújtotta a közösség tavasz babáját. Nem tetszett neki a dekoráció.
Szokatlan jelenet zavarta meg a közösség nyugalmát Jászberény belvárosában május elején. Egy 63 éves férfi megjelent az egyik közparkban, ahol a helyiek színes, közösségi összefogással készített „tavasz baba” dekorációt állították fel. A férfinek annyir nem tetszett, hogy dühében előbb összetörte, majd lángba borította a dekorációt - számolt be róla a Szoljon.hu.

A jászberényi tavaszváró dekoráció nem tetszett egy férfinek, hát felgyújtotta
A jászberényi tavaszváró dekoráció nem tetszett egy férfinek, hát felgyújtotta
Forrás: Police.hu

Valóban ennyi volt a gyújtogatás oka: nem tetszett a dekoráció

A díszítés, amelyet a városi lakosság vidám, közösségi szimbólumként fogadott el, többek között tavaszváró hangulattal, teljesen megsemmisült. 

A tűzben maga a baba és a mellette elhelyezett elemek is elégtek, használhatatlanná váltak. 

A férfi 70 ezer forintos kárt okozott a városnak. 

A Jászberényi Járási Ügyészség rongálás és garázdaság miatt emelt a büntetlen előéletű férfival szemben. A vádiratban pénzbüntetés kiszabását javasolják, a végső döntést a Jászberényi Járásbíróság hozza meg. 

Egy férfi májusban bemászott a Szegedi Csillagbörtönbe. A betörő több iroda ajtaját is felfeszítette a pártfogó felügyelői épületben, majd miután megrongálta azokat, és elmenekült a helyszínről. Tettével körülbelül 150 ezer forintos kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

