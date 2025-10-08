Drámai fordulat a piricsei gyilkosság ügyében

Brutális gyilkosság sokkolta 2022 júliusában a csendes piricsei falut Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Egy családi ház fürdőkádjában találták holtan a 21 éves Vivient, a házaspár fogyatékkal élő, önállóan magáról gondoskodni nem tudó lányát. A nyomozás során először a nevelőapa, O. Tibor került őrizetbe, majd a lány édesanyját, K.-né F. Mariannát is gyanúsítottként hallgatták ki - számolt be róla a Borsonline.hu.
Bár elsőre fulladás gyanúja merült fel, később kiderült, hogy lányt meggyilkolták. Az ügy tárgyalássorozata azóta is zajlott, legutóbb hétfőn ült a bíróság, ám szerdán már elmaradt a per: az elsőrendű vádlott a két tárgyalás között mindössze másfél nap leforgása alatt elhunyt.
Korábban a házaspárt példamutató szülőkként ismerték a helyiek. A lány a történtek előtt egy speciális intézmény gondozottja volt, ám a koronavírus-járvány miatt hazakerült és ekkor kezdődtek a problémák. A környékbeliek eleinte nem akarták elhinni, hogy a kedvesnek ismert házaspár képes lehet ilyesmire.
Egyszerűen nem tudom Tiborról elhinni ezt. És Mariannról pedig azt, hogy tétlenül nézte volna, ahogy bántják a lányát
- nyilatkozta egy helybéliek.
Az anya, akire a gondozás hárult, hónapról hónapra egyre türelmetlenebb lett és a gyakori dühkitörései miatt többször szíjjal vagy hevederrel kötötték le a lányt. Vélhetően többször bántalmazta is gyermekét. Valószínű, hogy egy ilyen eset vezetett a végzetes tragédiához. Ennek fényében nem meglepő, hogy mindkét vádlott kétszeresen minősített emberölés miatt állt a vádlottak padján. A helyieket mégis sokkolta, hogy míg a másodrendű vádlott rács mögé került, az elsőrendű otthon maradhatott, lakhelyelhagyási tilalom mellett és szabadon védekezhetett.
A Friss Média információi szerint az elsőrendű vádlott agyvérzés következtében halt meg: a hétfői tárgyalást követően vacsorázni ült le, amikor érte a végzetes szélütés, és később már csak a holttestét találták meg.
Férje haláláról a másodrendű vádlott csak a szerdai tárgyaláson értesült, amikor a döbbenetes hírt a bíróság közölte. A nő a hír hallatán állítólag összeomlott. Megszólalni sem tudott, csupán azt kérte, hogy részt vehessen férje temetésén. Jelenleg nem tisztázott, mi lesz a brutális gyilkossággal immár egyedül vádolt anya sorsa.
A másodrendű vádlott, az édesanya kihallgatásával folytatódott volna a tárgyalás 2025 márciusában, azonban a terheltet nem tudták előállítani a börtönből, mivel előző este súlyos egészségkárosodást szenvedett el.