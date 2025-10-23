Forgalommal szemben száguldozott egy nyugdíjas Kaposváron

Több kaposvári is megörökítette, ahogy egy nyugdíjas sofőr a szürke Suzukijával a 67-es út négysávos, belvárosi szakaszán sokáig a forgalommal szemben haladt. Csak a puszta szerencsének köszönhető, hogy a veszélyes manőverből nem lett súlyos baleset - írta meg a Sonline.hu.

A nyugdíjas sofőr a forgalommal szemben hajtott Kaposváron.

Forrás: MW

Balesetet okozhatott volna a nyugdíjas

Az esetről készült megdöbbentő felvétel villámgyorsan elárasztotta az internetet. Többen fotózták és videózták is az esetet, ami hamar hatalmas felháborodást váltott ki a kommentelők körében. Sokan kifogásolták, hogy egy ilyen veszélyes manőver után valakinek még mindig lehet jogosítványa. Egy kommentelő azt írta:

Aki ennyire nincs képben, attól el kell venni a jogosítványát, mielőtt nagyobb bajt csinál! Nem büntetésből, a forgalomban közlekedők védelme miatt!"

