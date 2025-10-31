Hírlevél

Mi már tudjuk, kik ölhették meg a férfit a hajdúnánási buszmegállóban

Két kamaszt elfogtak és letartóztattak amiatt, amit a gyanú szerint kedden éjszaka tettek egy hajdúnánási buszmegállóban. Ők ölhették meg a 44 éves férfit vascsővel és deszkával.
Az önkormányzat térfigyelő kameráinak is köszönhetően elfogtak és letartóztattak két feltételezett, nem hajdúnánási elkövetőt – írta a közösségi oldalára posztolt bejegyzésében Bódi Judit, Hajdúnánás polgármestere nem sokkal a brutális támadás után, amiről mi is beszámoltunk. Két kamaszról van szó, ők ölhették meg azt a középkorú férfit, akire az utcán találtak rá. Sorsukról ma döntött a bíróság.

Két eszközzel ölhették meg az áldozatot

Többen is kiabálást hallottak a támadás éjszakáján az egyik buszmegálló felől. Két tizenéves veszett össze egy 44 éves férfival. A fiatalok egy építkezésen dolgoztak, onnan érkeztek a buszmegállóba vascsővel és deszkával a kezükben. Ezzel ütötték meg a náluk jóval idősebb embert, aki elvesztette az eszméletét a támadástól, ami után a kamaszok elszaladtak - írja a Haon.hu

Úgy tudjuk, egy elvált, gyerekes családapát vertek agyon. 

Őrizetbe vették a fiúkat és halált okozó testi sértés miatt indult ellenük eljárás. Már mindketten beismerő vallomást tettek. A Debreceni Járásbíróság október 31-én elrendelte a letartóztatásukat. 

A Haon.hu helyszínen készített képgalériáját és videóját ide kattintva tudja megnézni. 

Az elfogásukról pedig a rendőrök készítettek felvételt:

 

 

