Százszázalékos kamatra vett fel hitelt; nem gondolta, hogy baj lehet belőle

Rendkívüli

Érdekes

hitel

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Rendőrkézre került egy jászapáti férfi, aki életveszélyesen megfenyegette ismerősét, miután az nem a megbeszélteknek megfelelően törlesztett. A hitelező ellen önbíráskodás miatt indult eljárás.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói október 24-én egy jászapáti férfit hallgattak ki önbíráskodás bűntettének megalapozott gyanúja miatt - írta a Szoljon.hu.

Önbíráskodás miatt kell felelnie a bíróságon
Fotó:  Police.hu 

Önbíráskodásba kezdett: megfenyegette ismerősét

A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást folytat a 24 éves gyanúsított ellen, aki 5 millió forintot adott kölcsön ismerősének. A megállapodás értelmében a sértettnek az 5 millió forintot százszázalékos kamattal kellett volna visszafizetnie, vagyis összesen 10 millió forintot követelt tőle a hitelező.

A bajba került férfi hat és fél millió forintot törlesztett, ám a határidő leteltével még több millió forinttal tartozott. Ezt követően a hitelező megjelent az ismerőse otthonánál, ahol előbb szóban, később pedig üzenetben is életveszélyesen megfenyegette.

A gyanúsított, aki már más ügy miatt is bűnügyi felügyelet alatt állt, az október 24-i kihallgatás után őrizetbe került. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

