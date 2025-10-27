Százszázalékos kamatra vett fel hitelt; nem gondolta, hogy baj lehet belőle

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói október 24-én egy jászapáti férfit hallgattak ki önbíráskodás bűntettének megalapozott gyanúja miatt - írta a Szoljon.hu.

Önbíráskodás miatt kell felelnie a bíróságon

Fotó: Police.hu

Önbíráskodásba kezdett: megfenyegette ismerősét

A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást folytat a 24 éves gyanúsított ellen, aki 5 millió forintot adott kölcsön ismerősének. A megállapodás értelmében a sértettnek az 5 millió forintot százszázalékos kamattal kellett volna visszafizetnie, vagyis összesen 10 millió forintot követelt tőle a hitelező.

A bajba került férfi hat és fél millió forintot törlesztett, ám a határidő leteltével még több millió forinttal tartozott. Ezt követően a hitelező megjelent az ismerőse otthonánál, ahol előbb szóban, később pedig üzenetben is életveszélyesen megfenyegette.

A gyanúsított, aki már más ügy miatt is bűnügyi felügyelet alatt állt, az október 24-i kihallgatás után őrizetbe került. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

