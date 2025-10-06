Telefonon beszélték le a rendőrök a fiatal fiút az öngyilkosságról

Rendőrök siettek a tiszalúci vasútállomásra, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy fiatal fiú a vonat elé akar ugrani. A taktaharkányi egyenruhások azonnal felvették a kapcsolatot a hozzátartozókkal, akik megadták nekik az öngyilkos gondolatokat fontolgató fiatal telefonszámát - írta meg a Borsonline.hu.

Öngyilkos akart lenni egy fiatalember, a rendőrök megelőzték a tragédiát

Fotó: MW (illusztráció)

Az egyik rendőrnek sikerült telefonon elérnie az elkeseredett fiút, majd folyamatosan szóval tartotta. A beszélgetés során mindvégig igyekezett nyugtatni, és meggyőzni arról, hogy van segítség, van megoldás.

Időközben a járőrök elindultak feltételezett tartózkodási helyére, a Taktaharkány és Tiszalúc közötti vasúti pályaszakaszra, kollágáik pedig értesítették a vasúttársaságot a történésekről, kérve, hogy a vonatok lassítva közlekedjenek ezen a szakaszon.

Mégsem lett öngyilkos, a rendőrök gyors és összehangolt intézkedése emberéletet mentett

Néhány perc múlva azt az információt kapták, hogy a fiatal előjött a bokros területről, és felszállt egy vonatra. A járőrök Taktaharkány állomáson, az álló szerelvényen biztonságban megtalálták a fiút, majd értesítették az aggódó hozzátartozókat. A jobb belátásra tért fiatalembert a mentők kórházba szállították, további kivizsgálás céljából.

A napokban egy katona is életet mentett, öngyilkosjelöltet hozott vissza az életbe. Egy férfi felakasztotta magát, de a tizedes bátor helytállásának köszönhetően megmenekült.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



