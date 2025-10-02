A mélybe vetette magát egy ember a veszprémi völgyhídról

Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban tett közzé egy bejegyzést az egyik tag, amelyben azt írta, köszönetét küldi annak a két személynek, akik megpróbálták visszahúzni az öccsét a veszprémi völgyhídról. A két segítő azonban nem tudta megmenteni a férfit, aki öngyilkos lett, levetette magát a viaduktról – adta hírül a Veol.hu.

Lenyűgöző látvány a Szent István völgyhíd, ám sajnos sokan lesznek öngyilkosok itt

Fotó: Shutterstock

A hírportál érdeklődésére a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy szerdán hajnalban valóban leugrott egy ember a Szent István völgyhídról. A rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az esetet.

Középkorú férfi lett öngyilkos

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője azt közölte:

a helyszínen egy 50 év körüli férfi bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos az életét vesztette.

Biztonságosabbá tennék a viaduktot

A Veol.hu arról is ír, hogy a szeptemberi közgyűlésen Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy elkészültek a tervek az építmény biztonságosabbá tételéhez. Ám, mivel a völgyhíd műemlék épület, a tervekről a hatóságokkal kell egyeztetni. Ha meglesz a jogerős építési engedély, a jövő évi költségvetésben fogják biztosítani az építéshez szükséges forrást, ezzel talán visszaszorítva az öngyilkossági kísérletek számát.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.