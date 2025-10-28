Beetették, hogy 500 ezret nyert, több milliós kár lett a kezdeti öröm vége

Kegyetlenül átvertek egy zalai férfit: az online csalók azzal etették be áldozatukat, hogy jó hírt szeretnének közölni, 500 ezer forintot nyert egy nyereményjátékon. A gyanútlan férfit közel 9 millió forinttal károsították meg a bűnözők - írta meg a Zaol.hu.

Az online csalók megkérték az áldozatot, hogy adja meg banki adatait, és az utalási limitet emelje fel 10 millió forintra

Fotó: Schutterstock (illusztráció)

Az online csalók pillanatok alatt milliós összeget tűntettek el

A zalai férfinak később gyanúsak lettek az események, azonban addigra már túl késő volt: közel 9 millió forintot utaltak el a bankszámlájáról. A csalók úgy tudták megszerezni a pénzt, hogy elkérték az áldozat banki adatait, amit a férfi önként megadott.

Egy hasonló online csalást jelentett be egy nő is: elmondása szerint valaki felhívta a férjét telefonon egy bank biztonsági szolgálatára hivatkozva. A bűnöző azt állította, hogy a férfi számláján, gyanús pénzmozgásokat, adathalászatot észleltek, amit kizárólag ő tud visszavonni. Az online csaló arra kérte a férfit, hogy az AnyDesk alkalmazást töltse le, és az SMS-ben kapott azonosító számokat olvassa vissza, hogy megakadályozzák a tranzakciót. Több mint négy órán keresztül volt hívásban az elkövető, többszöri megszakításokkal. 4 millió 200 ezer forintot nyúlt le végül a bankszámláról.

Egy füzesgyarmati férfi éveken keresztül csalásokból kereste a kenyerét. Több mint száz embert megkárosított, milliós összegeket lopott el. A megélhetési csaló karrierjének azonban befellegzett, rajtaütött a rendőrség.