Beetették, hogy 500 ezret nyert, több milliós kár lett a kezdeti öröm vége

23 perce
Egy zalai férfit felkerestek telefonon, hogy gratuláljanak neki, mivel 500 ezer forintot nyert egy nyereményjátékon. A férfi végül online csalók áldozatává vált. Közel 9 milliót utaltak el a bankszámlájáról.
Kegyetlenül átvertek egy zalai férfit: az online csalók azzal etették be áldozatukat, hogy jó hírt szeretnének közölni, 500 ezer forintot nyert egy nyereményjátékon. A gyanútlan férfit közel 9 millió forinttal károsították meg a bűnözők - írta meg a Zaol.hu.

Az online csalók megkérték az áldozatot, hogy adja meg banki adatait, és az utalási limitet emelje fel 10 millió forintra
Az online csalók megkérték az áldozatot, hogy adja meg banki adatait, és az utalási limitet emelje fel 10 millió forintra
Fotó: Schutterstock (illusztráció)

Az online csalók pillanatok alatt milliós összeget tűntettek el

A zalai férfinak később gyanúsak lettek az események, azonban addigra már túl késő volt: közel 9 millió forintot utaltak el a bankszámlájáról. A csalók úgy tudták megszerezni a pénzt, hogy elkérték az áldozat banki adatait, amit a férfi önként megadott.

Egy hasonló online csalást jelentett be egy nő is: elmondása szerint valaki felhívta a férjét telefonon egy bank biztonsági szolgálatára hivatkozva. A bűnöző azt állította, hogy a férfi számláján, gyanús pénzmozgásokat, adathalászatot észleltek, amit kizárólag ő tud visszavonni. Az online csaló arra kérte a férfit, hogy az AnyDesk alkalmazást töltse le, és az SMS-ben kapott azonosító számokat olvassa vissza, hogy megakadályozzák a tranzakciót. Több mint négy órán keresztül volt hívásban az elkövető, többszöri megszakításokkal. 4 millió 200 ezer forintot nyúlt le végül a bankszámláról.

Egy füzesgyarmati férfi éveken keresztül csalásokból kereste a kenyerét. Több mint száz embert megkárosított, milliós összegeket lopott el. A megélhetési csaló karrierjének azonban befellegzett, rajtaütött a rendőrség. 

 

