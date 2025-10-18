Őrjöngő férfihez hívták a rendőröket Újpalotán – videó

A TikTokra került fel az a videó, amit még csütörtökön délután rögzítettek az újpalotai Zsókavár utcában – írta meg a Bors. Ebben sziréna hangját lehet hallani, miközben egyre közelebb ér a felvételt készítő a panelházak között zajló eseményekhez. Egy őrjöngő miatt lepték el a környéket a rendőrautók és hozzá érkezett a mentő is.

Őrjöngő férfi miatt vonultak ki a rendőrök Fotó: TikTok

Őrjöngő férfi miatt kértek segítséget

Mint kiderült, nem a környéken lakók hívták ki a rendőröket, akik szerint a látvány mindennapos náluk, hanem azok a mentősök, akik a férfin próbáltak segíteni. A beteg ember olyan állapotban volt, hogy bármelyik pillanatban őket is megtámadhatta volna. Mivel tartottak ettől, riasztották a társhatóság embereit. Azt nem tudni, mitől kezdett őrjöngeni a férfi, elképzelhető, hogy valamilyen drog befolyása alatt állt.

Én egy utcával lejjebb lakom, de ott se jobb a helyzet. A videót, amit felvettek róla azt később én is láttam a neten, akkor még nem tudták, hogy mi történhetett”

– mondta a bulvárlapnak egy férfi hozzátéve: majdnem minden hétre jut egy ilyen eset.

A mentősök kértek segítséget a férfi miatt Fotó: TikTok

A videót ide kattintva nézheti meg.

Amíg Újpalotán egy őrjöngő férfit kellett megfékezni, ugyanezen a napon Babicsek Bernát édesanyja arról panaszkodott a Borsnak, hogy mocskolódó kommentekben őrjöngők támadják őt a fia halála óta. Erről bővebben ide kattintva olvashat.