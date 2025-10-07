Hírlevél

Kamera buktatta le a kapuvári doktort – most a bíróság dönthet a sorsáról

A kapuvári Lumniczer kórházból vittek el a rendőrök egy idős orvost szeptember végén, mert vesztegetés, azaz hálapénz elfogadása miatt merült fel ellene gyanú. A hatósági eljárás megindítását követően a kórház azonnal felfüggesztette a hálapénzt elfogadó orvost a munkavégzés alól.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy vesztegetés elfogadása bűntett gyanúja miatt nyomozást indítottak egy kapuvári orvos ellen, de a vizsgálat érdekeire tekintettel bővebb információt nem közöltek. Az érintett orvost a Lumniczer kórház felfüggesztette, miután információk szerint plusz juttatásért (5-20 ezer forintért) írt fel recepteket, és az ügy akkor került a hatóságok elé, amikor az egyik beteg felvette és feljelentette a pénz átadását - írta a Kisalföld.hu.

Hálapénzért cserébe recepteket írt ki a kapuvári orvos
Hálapénzért cserébe recepteket írt fel a kapuvári orvos
Fotó: kisalfold.hu 

Akár öt évre börtönbe is kerülhet az orvos

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a kapuvári orvos ügyében a nyomozás jelenleg is folyamatban van, a gyanúsított szabadlábon védekezik, őrizetbe vételére nem került sor. Dr. Ferenczi-Borbély Veronika sajtószóvivő elmondta, hogy a nyomozó hatóság a férfit kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsította meg, amelyért a törvény egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztést tesz lehetővé.

A nyomozó hatóságok az utóbbi időben egyre több hasonló hálapénzes esetet vizsgálnak: a győri Petz-kórházban is történt már ilyen ügy, melyben többeket már el is ítélt a bíróság.

Az orvos esetével kapcsolatban már korábban is írtunk az Origo.hu oldalán.

 

