Rágyújtott az óvodában a csókakői manó – a helyiek nem hittek a szemüknek

A csókakői Mesevár Óvoda csendes, gyerekzsivajtól megszokott falai között hétfő hajnalban különös dolog történt. A helyiek szerint egy törpe méretű betörő behatolt az épületbe, kifosztotta az irodát, majd mintha mi sem történt volna, kényelmesen rágyújtott az egyik szobában – írta a Feol.hu.

Az óvoda egy hasonló méretű ablakon keresztül vált célponttá

Az óvoda dolgozói értetlenül állnak az eset előtt

A tolvaj nem vitt el semmi különösebb értéket, szinte csak olyat, ami az intézmény számára eszmei és érzelmi értékkel bír. Azonban egy régi számítógép merevlemezén közel ötven év emlékei voltak és a helyi gyermekek emlékeinek egy darabjai.

Olyan, mintha az emlékeinket lopták volna el"

– mondta el a felháborodott intézményvezető, aki még mindig nem tér magához a döbbenettől.

A legbizarrabb részlet azonban még mindig nem az ellopott holmik listája, hanem az, hogy

hogyan jutott be a betörő egy mindössze 40 x 40cm-es ablakon?

A rendőrök egyelőre nem árulnak el részleteket, de a helyiek már a „csókakői manó" néven emlegetik a betörőt.

A rendőrség már dolgozik az ügyön

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a nyomozás megkezdődött és több nyomot is vizsgálnak. Az információk szerint az épületben talált DNS-maradványok alapján hamarosan azonosíthatják az elkövetőt.

A településen közben szinte mindenki erről beszél. A gyerekek „a manóról" mesélnek az óvodában, a felnőttek pedig próbálják humorral oldani a helyzetet.

Akárki is volt a csókakői éjszakai látogató, az biztos, hogy ez az eset is rámutatott arra, hogy még a legbékésebb óvoda falai között is történhetnek furcsa dolgok.