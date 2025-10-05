Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre nagyobb a baj: Lengyelország riadóztatta a légierőt

őzgida

Bajba jutott őzgidán segítettek a tűzoltók

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pozsonypüspökiben péntek este furcsa hangokra lettek figyelmesek a járókelők. Egy bajbajutott őzgida keserves segélykiáltásai hallatszottak ki az aknából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
őzgidaállatvédelem ügyPoszonypüspökibenmacskaaknarendőrség

Vékony, éles hangok szűrődtek fel egy aknából péntek este Pozsonypüspökiben. Hamar kiderül, hogy elkeseredett őzgida hangjaira lettek figyelmesek az arra járók - írta meg a Kemma.hu.

A bajbajutott őzgida 5 métert zuhant
A bajbajutott őzgida 5 métert zuhant
Fotó: ujszo.com (Illusztráció)

Az állat önerejéből képtelen volt kiutat találni az aknából. Az egyik tűzoltó leereszkedett hozzá, majd pokrócba csavarta  és épségben a felszínre hozta. 

Az őzgida sorsára is gondoltak a tűzoltók

A pokrócra azért volt szükség, hogy az állat ne vegye át az emberszagot, így szülőanyja visszafogadhatja. Az őz visszatérhetett természetes környezetébe, a mentés sikerrel zárult.

Nemrég egy nagyobb szabású állatmentésről is hírt adtunk: az állatvédők a rendőrséggel közösen 29 macskát szabadítottak ki egy Ercsiben található lakásból. A cicákat megdöbbentő körülmények között tartották.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!