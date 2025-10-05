Bajba jutott őzgidán segítettek a tűzoltók

Vékony, éles hangok szűrődtek fel egy aknából péntek este Pozsonypüspökiben. Hamar kiderül, hogy elkeseredett őzgida hangjaira lettek figyelmesek az arra járók - írta meg a Kemma.hu.

A bajbajutott őzgida 5 métert zuhant

Fotó: ujszo.com (Illusztráció)

Az állat önerejéből képtelen volt kiutat találni az aknából. Az egyik tűzoltó leereszkedett hozzá, majd pokrócba csavarta és épségben a felszínre hozta.

Az őzgida sorsára is gondoltak a tűzoltók

A pokrócra azért volt szükség, hogy az állat ne vegye át az emberszagot, így szülőanyja visszafogadhatja. Az őz visszatérhetett természetes környezetébe, a mentés sikerrel zárult.

