Több eljárást is indított a rendőrség a Pécs Pride-dal kapcsolatban – mutatjuk a részleteket

A Baranya vármegyei hírportál, a Bama.hu szemlézte a rendőrségi posztot, mely szerint több intézkedés is történt Pécsett szombaton. Az egyenruhások összesen 28 embert igazoltattak a Pécs Pride-on történtekkel összefüggésben.
A Facebook-bejegyzésben úgy fogalmaznak:
A városban közel egy időben számos – köztük több ellentétes célú – gyűlés zajlott, részben azonos helyszíneken. Annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki összetűzések, a rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a gyülekezéseket.
A rendőrök összesen 28 embert igazoltattak, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási, egy férfival szemben pedig közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak. Egy férfival szemben garázdaság, míg egy másik férfival szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.
Az eredetileg betiltott felvonulása előtt ellentüntetést tartottak a városban. A résztvevők a családok mellett emelték fel szavukat, azonban a Széchenyi téri dzsáminál külföldi lobbisták és LMBTQ-aktivisták jelentek meg, akik az ellentüntetőkkel szemben demonstráltak. A két tábor között csak szóváltásokig fajult a helyzet, mert a rendőrség jelentős erőkkel biztosította a helyszínt. További részletek itt.