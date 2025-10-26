Befogadta a családot, majd szemet vetett a 12 éves kislányra a sunyi pedofil

Előkészítő ülést tart a Tatabányai Törvényszék október 30-án – írta meg a Kemma.hu. A vádlott az a pedofil, aki egy 12 éves kislányt több alkalommal is megrontott.

Bíróság előtt az aljas pedofil

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Pedofil a vádlottak padján

Kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak a vád az ellen a férfi ellen, aki a nevelt lányát fogadta be a Tata közelében levő házába 2023-ban, annak családjával – a férjével és öt gyerekével, köztük a 12. életévét még be nem töltött kislánnyal – együtt.

A vádlott a kiskorú sértettel egy ágyban aludt szeptember 22. és október 10. között. Ez alatt az időszak alatt háromszor létesített szexuális kapcsolatot a gyermekkel.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint végleges hatállyal tiltsa el minden tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől

– írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírporál.

Éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta nevelt lánya kislányát egy férfi. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokon kiszabott tíz év fegyházbüntetés nem áll arányban a pedofil tett súlyával. A botrányos esetről az Origo is beszámolt, ide kattintva tudja elolvasni!