Csokit ígért a kislánynak a szexért a szendrői pedofil

A Miskolci Törvényszék elítélte azt a pedofilt, aki hétéves rokonát Szendrőn megerőszakolta - számolt be róla a TV2 Tények.
Pedofil rokona erőszakolta meg a kislányt
Amikor a kislány édesapja kórházban volt, az édesanyja pedig mellette, a gyerekek apjának unokatestvére a szobába csalta a gyereket, akire neki kellett volna vigyázni. Csokit ígért neki, ha lefekszik vele, és volt egy másik magyarázata is. Azt javasolta,
azért tegye meg, mert ezzel az apja gyógyulását fogja szolgálni
- számolt be róla Jogg Zsolt, a Vármegyei Főügyészség szóvivője.
A kislány nem vette be a mesét, ezért a férfi rávetette magát. A gyerek próbált védekezni, de nem sokra ment vele. Miután megerőszakolta, a pedofil megfenyegette, ha el meri mondani, mit történt, az apja meg fog halni. A gyereknek végül sikerült elmenekülnie. Az öccsével együtt átrohant a szomszédba, de nem sok mindent tudott elmondani abból, ami történt. Olyan sokkos állapotban volt, hogy csak napokkal később tudott beszélni a borzalmakról.
Az erőszakos férfit most ítélte el a Miskolci Törvényszék. Hét év börtönbüntetést kapott és örökre eltiltották minden olyan foglalkozástól, amelyben gyerekekkel kerülhetne kapcsolatba.
Majoros Tünde, a Miskolci Törvényszék szóvivője elmondta, hogy az ítélet egyelőre nem jogerős, mivel a vádlott felmentésért fellebbezett.
Az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tart fent.
