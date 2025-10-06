Ez a pedofil köztünk jár, vigyázzon!

A Szolnoki Törvényszék és a Budai Központi Kerületi Bíróság is körözi azt a 26 éves, mezőtúri férfit, akinek a neve többször is felbukkan a rendőrségi adatbázisokban. A férfit a többi között szexuális erőszakkal gyanúsítják, ezért a vádak alapján pedofil cselekmények elkövetésének gyanúja is fennáll - írta a Szoljon.hu.

Szabadlábon a pedofil, aki látta értesítse a rendőrséget!

Fotó: Police.hu

Több okból is körözik a pedofil férfit

Két különböző bíróság is elfogatóparancsot adott ki Horváth Dániel ellen: a Szolnoki Törvényszék még 2021-ben rendelte el az első körözést, amit 2023 márciusában a Budai Központi Kerületi Bíróság is megerősített. A 26 éves férfit két súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják:

kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal és kábítószer birtoklásával.

A hatóságoknak még mindig nem sikerült kézre keríteniük az elfogatóparanccsal keresett férfit, ezért a rendőrség körözési képet is közzétett, és kéri a lakosság segítségét. Aki felismeri az ismeretlen helyen tartózkodó személyt, azonnal értesítse a hatóságokat a 0656/550-380-as vagy 0656/795-971-es telefonszámok valamelyikén, vagy a Police.hu oldalon.

