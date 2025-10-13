Kevés a tíz év. Ön szerint is súlyosabb büntetést érdemel a pedofil ragadozó?

A férfi a gyermek születésétől fogva gondviselője volt nevelt lánya kislányának, akit 2019-től kezdve fizikailag és lelkileg is bántalmazott. A vádlott előbb trágár szavakkal szidalmazta, verte és életveszélyesen fenyegette a gyermeket, 2020 augusztusától azonban több alkalommal szexuális cselekményt is végzett vele. A kislány évekig rettegésben élt, és csak 2023-ban mert bizalmába avatni egy tanítónőt, aki értesítette a gyámhatóságot. A rendőrség ezt követően azonnal megindította a büntetőeljárást a pedofil ellen - számolt be a Duol.hu.

A pedofil férfi éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta a kislányt

Fotó: illusztráció Forrás: duol.hu

Elsőfokon tíz évet kapott a pedofil

Korábban a Székesfehérvári Törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt tíz év fegyházbüntetésre ítélte, kizárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

Súlyosabb büntetés indokolt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleményében hangsúlyozta, hogy a férfi nemcsak a jogi, hanem az erkölcsi normákat is súlyosan megszegte, és cselekménye maradandó káros hatással lehet a kislány érzelmi és szexuális fejlődésére.



A főügyészség álláspontja szerint ezért súlyosabb büntetés kiszabása indokolt, hogy az ügy megfelelően tükrözze a bűncselekmény társadalmi veszélyességét és elrettentő erejét.



Az ügy másodfokon a Győri Ítélőtábla elé kerül, amely a közeljövőben dönt a büntetés mértékéről.

Rendőrnek adta ki magát egy pedofil biztonsági őr, aki gyermekpornográf felvételeket próbált kicsikarni kiskorú lányoktól. A férfi a buszon ismerkedett meg áldozataival, akiket gyakran meg is zsarolt. Részletek az Origo cikkében.