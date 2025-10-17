Webkamerán keresztül kukkolta a fürdőszobát egy pedofil

Vádat emelt egy férfival szemben a Pest Vármegyei Főügyészség, aki rejtett kamerán keresztül figyelte és rögzítette az általa korábban lakott ház fürdőszobájában történő eseményeket. A pedofil gyermekpornográf felvételeket is készített a kiskorúakról - írta meg a MagyarNemzet.hu.

Webkamerát szerelt a fürdőszobába a pedofil

Fotó: illusztráció MI által generált kép

A férfi januárban, egy Gödöllő közeli településen webkamerát helyezett el a ház padlásán úgy, hogy tökéletes rálátása legyen a fürdőszobára. A vádlott a mobiltelefonján keresztül online, élőben tudta követni az ott zajló eseményeket, de ezzel sem elégedett meg, ugyanis memóriakártyára rögzítette a történéseket. A házban egy család lakott három kiskorú gyermekkel, a legfiatalabb óvodáskorú volt.

A sors fintora, hogy éppen az egyik gyerek buktatta le a pedofilt

A vádlott február 4-ig több olyan felvételt is rögzített, amelyeken a gyermekeket fürdetik, zuhanyoznak, vagy az illemhelyet használják. Ezen felvételeken a kiskorúak nemi szervei fedetlenül szerepeltek. A kukkolásnak az egyik gyermek vetett véget, amikor felfedezte a plafonba rejtett webkamerát.

Hamarosan döntenek a bűnösségéről

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével és tiltott adatszerzés bűntettével vádolja. Vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozták, valamint végleg eltiltanák minden olyan tevékenységtől, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd.

