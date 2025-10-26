Vagánynak érezte magát, ezért hadonászott pisztollyal egy budapesti plázában

A 46 éves férfi – a szemtanúk legnagyobb riadalmára – október 2-án délután gáz-riasztó fegyverrel hadonászott egy X. kerületi plázában. A biztonsági szolgálat és egy éppen ott tartózkodó, szolgálaton kívüli rendőrnő folyamatosan szemmel tartotta a pisztolyos férfit, majd erősítést kértek a bevásárlóközpont környékén szolgálatot ellátó rendőröktől - adta hírül a Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

Szolgálaton kívüli rendőrnő hívott erősítést a pisztolyos férfi miatt

Fotó: Vaszko Viktor/BRFK Facebook

Vagánynak érezte magát, mert pisztoly volt a kezében

A kőbányai egyenruhások húsz percen belül elfogták a fegyverest, akinél a gázpisztolyt betárazva, csőre töltve találták. A férfit előállították, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Semmi elképzelésem nem volt, csak olyan vagánynak éreztem magam

– ezzel magyarázta tettét elszámoltatása során.

Az elkövető gyors elfogásáért Budapest rendőrfőkapitánya, Terdik Tamás r. vezérőrnagy dicséretben és jutalomban részesítette a X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozóit: Kovács Orsolya Klaudia r. zászlóst, és Kardos Dávid, valamint Szilágyi Dávid r. főtörzsőrmestereket.

