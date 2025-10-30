Ön tudja, hogy mit jelent a porrobbanás? Vásárosnaményban megtapasztalták

A porrobbanás Vásárosnaményban, egy Ipar utcai csarnoképületben következett be csütörtök hajnalban. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek jelenleg is dolgoznak, megbontják a technológiai részeket és megszüntetik az izzásokat – írja a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Borsonline.hu.

Porrobbanás rázta meg Vásárosnaményt hajnalban Fotó: illusztráció/Pexels.com

Mi is az a porrobbanás?

A porrobbanás egy olyan típusú detonáció, amely akkor következik be, amikor a finomra őrölt, éghető por finom részecskék formájában lebeg a levegőben, és elegendő koncentrációban, oxigénnel és egy gyújtóforrással keveredik. A porrobbanás a gázrobbanáshoz hasonló, és olyan ipari üzemekben fordulhat elő, mint például malmok (lisztrobbanás), szénbányák (szénpor-robbanás), asztalosműhelyek (fűrészpor-robbanás).

1878. május 2-án történt a világ egyik legnagyobb malomkatasztrófája az Egyesült Államokban, a Minnesota állambeli Minneapolis városában. A porrobbanás okozta katasztrófa legalább 18 halálos áldozatot követelt.