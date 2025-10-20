Megszökött a hírhedt maffiózó fia – Portik Tamás fiát országosan keresik!

Hetekkel ezelőtt kellett volna rácsok mögé kerülnie ifj. Portik Tamásnak, a hírhedt bűnöző fiának. Nem tette meg, elmenekült. A 37 éves férfi 2024 januárjában megtámadta a többi között az apja ellen indított Fenyő-gyilkosság ügyét elsőfokon tárgyaló bírót a bíróság folyosóján. A Budapest Környéki Törvényszék adott ki ellene elfogatóparancsot - írta meg a Magyar Nemzet.

Portik Tamás fia a bíróságon Forrás: Ügyészség

Emiatt ítélték el ifj. Portik Tamást

A bűnöző fia szeretett volna négyszemközt beszélni a bíróval, amit az ügyet tárgyaló Póta Péter már korábban jogszerűen elutasított. Az ominózus napon perbeszédekre készültek. Ifj. Portik Tamás a terem előtt várt, kezében egy papír kávéspohárt szorongatva. Amint meglátta a bírót, odalépett hozzá, hogy számon kérje az elutasítás miatt. Szidni kezdte a férfit, és még akkor sem hagyta abba, amikor a bíró közölte vele, hogy biztonsági őrökkel fogja kivezetettetni az épületből.

Amikor Póta Péter megpróbálta kikerülni, hogy beléphessen a terembe, Ifj. Portik Tamás az arcába öntötte a kávét.

A Központi Nyomozó Főügyészségen indult eljárás a férfi ellen. Megállapították, hogy nem véletlen, hanem szándékosan tett volt és a bűnöző fia azt akarta elérni, hogy a bírót elfogultság miatt kizárják apja peréből. Nem sikerült neki.

Júniusban hivatalos személy elleni erőszak miatt másfél év börtönbüntetésre ítélték Ifj. Portik Tamást.

Pár nappal a kávés incidens után ítéletet hozott Póta Péter a Fenyő-gyilkosságban, amit a jogerős döntés is hamar követett. Az előre kitervelten elkövetett emberölésben játszott szerepük miatt felbújtóként Portik Tamás életfogytiglant, Gyárfás Tamás pedig hét év börtönbüntetést kapott.

A rendőrség oldalán, ide kattintva látható, hogy néz ki ifjabb Portik Tamás. Ha látja valahol, értesítse a hatóságokat!