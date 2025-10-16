A rendőrség elárulta, hány büntetőeljárás indult a pécsi Pride ügyében

Balhé, feljelentések, drag queenek, tüntetések, ellentüntetések – így összegezhető címszavakban az október elején Pécsen megtartott Pride, amelynek kapcsán már akkor biztos volt, hogy több eljárás fog indulni. A rendőrök aznap 28 személyt igazoltattak. Egy férfi ellen közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak, egy másikkal szemben garázdaság, míg ismét egy újabb személy ellen az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.

Transzvesztiták és homoszexuálisok felvonulása a pécsi Pride-on, 2025. október 4-én. A rendőrség négy ügyben folytat nyomozást.

Fotó: Bama.hu

Az Origo.hu kérdéssel fordult a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, hogy kiderüljön: összesen hány eljárás indult a homoszexuális-felvonulás nyomán. A hatóság válaszában leszögezte:

Az október 4-ei rendezvényekkel kapcsolatban a nyomozó hatóság saját észlelése, valamint három feljelentés alapján összesen öt esetben indult büntetőeljárás, egy esetben közigazgatási, illetve egy esetben szabálysértési eljárást kezdeményeztek a rendőrök. A büntetőeljárások közül két ügyet a rendőrség egyesített, így jelenleg négy – köznyugalom elleni, valamint alapvető jogok elleni bűncselekményekkel kapcsolatos – ügyben folyik nyomozás”.

Pécsi Pride: több felvonulás és tüntetés is volt

Az LMBTQ-lobbi október 4-én tartotta a pécsi Pride-felvonulást, ám aznap volt egy ellentüntetés is, amelyet a CitizenGO szervezett. Ez utóbbi rendezvényen körülbelül száz fő vett részt, akik az Indóház térről indulva a Kossuth térre vonultak. A demonstráció résztvevői beszédeikben a családok, a családi értékek mellett emelték fel a szavukat. A szónoklatok alatt LMBTQ-aktivisták jelentek meg a téren, köztük hiányos öltözetű drag queenek, a két csoport pedig összeszólalkozott.

A rendőrség fellépésének hála, nem történt nagyobb incidens, ám ez nem sokon múlt: a rendezvény egy pontján a homoszexuálisok menete ugyanis szembetalálta magát a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ellentüntetőit, akiket végül a rendőrség tessékelt el a tömeg útjából.

A Pride összeolvadt a vadkár elleni tüntetéssel

Mivel Pride megtartása jogszabályokba ütközött, így a budapesti felvonuláshoz hasonlóan a szervezők igyekeztek kihasználni a kiskapukat és így hozták létre az eseményt. Emiatt több magánszemély is feljelentést tett, köztük Varga Tamás, a Mi Hazánk Mozgalom pécsi önkormányzati képviselője.

Mivel a Pride résztvevői egy másik, vadkárok ellen bejelentett tüntetés útvonalán mentek, indokoltnak tartottuk volna a gyülekezés feloszlatását. Ezért feljelentést teszek Buzás-Hábel Géza, a betiltott Pécs Pride szervezője és bejelentője ellen”

– közölte korábban Facebook-oldalán a Mi Hazánk politikusa, aki végül október 8-án tett feljelentést a rendőrségen.