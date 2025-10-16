A rendőrség elárulta, hány büntetőeljárás indult a pécsi Pride ügyében

Balhé, feljelentések, drag queenek, tüntetések, ellentüntetések – így összegezhető címszavakban az október elején Pécsen megtartott Pride, amelynek kapcsán már akkor biztos volt, hogy több eljárás fog indulni. A rendőrök aznap 28 személyt igazoltattak. Egy férfi ellen közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak, egy másikkal szemben garázdaság, míg ismét egy újabb személy ellen az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.
Az Origo.hu kérdéssel fordult a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, hogy kiderüljön: összesen hány eljárás indult a homoszexuális-felvonulás nyomán. A hatóság válaszában leszögezte:
Az október 4-ei rendezvényekkel kapcsolatban a nyomozó hatóság saját észlelése, valamint három feljelentés alapján összesen öt esetben indult büntetőeljárás, egy esetben közigazgatási, illetve egy esetben szabálysértési eljárást kezdeményeztek a rendőrök. A büntetőeljárások közül két ügyet a rendőrség egyesített, így jelenleg négy – köznyugalom elleni, valamint alapvető jogok elleni bűncselekményekkel kapcsolatos – ügyben folyik nyomozás”.
Pécsi Pride: több felvonulás és tüntetés is volt
Az LMBTQ-lobbi október 4-én tartotta a pécsi Pride-felvonulást, ám aznap volt egy ellentüntetés is, amelyet a CitizenGO szervezett. Ez utóbbi rendezvényen körülbelül száz fő vett részt, akik az Indóház térről indulva a Kossuth térre vonultak. A demonstráció résztvevői beszédeikben a családok, a családi értékek mellett emelték fel a szavukat. A szónoklatok alatt LMBTQ-aktivisták jelentek meg a téren, köztük hiányos öltözetű drag queenek, a két csoport pedig összeszólalkozott.
A rendőrség fellépésének hála, nem történt nagyobb incidens, ám ez nem sokon múlt: a rendezvény egy pontján a homoszexuálisok menete ugyanis szembetalálta magát a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ellentüntetőit, akiket végül a rendőrség tessékelt el a tömeg útjából.
A Pride összeolvadt a vadkár elleni tüntetéssel
Mivel Pride megtartása jogszabályokba ütközött, így a budapesti felvonuláshoz hasonlóan a szervezők igyekeztek kihasználni a kiskapukat és így hozták létre az eseményt. Emiatt több magánszemély is feljelentést tett, köztük Varga Tamás, a Mi Hazánk Mozgalom pécsi önkormányzati képviselője.
Mivel a Pride résztvevői egy másik, vadkárok ellen bejelentett tüntetés útvonalán mentek, indokoltnak tartottuk volna a gyülekezés feloszlatását. Ezért feljelentést teszek Buzás-Hábel Géza, a betiltott Pécs Pride szervezője és bejelentője ellen”
– közölte korábban Facebook-oldalán a Mi Hazánk politikusa, aki végül október 8-án tett feljelentést a rendőrségen.
Trükkök százai
Varga Tamás szerint a Pride időpontjára és útvonalára bejelentett vadkár elleni tüntetés szervezője is megszegte a jogszabályokat, hiszen végső soron az itt megjelentek a Pride-menethez csatlakoztak és a demonstráció célja az volt, hogy a jogszabályokat megkerülve még több ember csatlakozzon a homoszexuális rendezvényhez. A politikus szerint ezt egy videófelvételen egyébként maga a tüntetés szervezője is elismeri - nyilatkozta az Origo.hu-nak az önkormányzati képviselő.
Varga szerint a Momentum Mozgalom több politikusa, szervezője is embereket buszoztatott a Pride-ra.
Ennek kapcsán kiemelte: ő maga a pécsi Centrum parkolóban látott egy olyan buszt, amelyre a rendezvény végén momentumos zászlót tartó emberek szálltak fel.
Varga mellett még a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a hatóságokhoz, ám ő leginkább a médiában látott nyilatkozatokat, cikkeket csatolt a hatósághoz benyújtott dokumentumhoz, míg Varga szemtanúként volt jelen az eseményen. A hatóságok tehát lapunknak küldött tájékoztatásuk szerint összesen négy nyomozást folytatnak az ügyben.