Gyilkolni akart és terhes feleségét kényszerítette prostitúcióra a székesfehérvári szörnyeteg

Egy székesfehérvári férfi több rendkívül súlyos bűncselekmény miatt állt bíróság elé. A vádlott, aki öt kiskorú gyermekét nevelte feleségével, anyagi gondjaik miatt először rokonaihoz fordult segítségért. A dunaújvárosi nagynénje és annak férje bizalmába férkőzve először a ruhásszekrényben található hatmillió forintjukat lopta el, majd ennél sokkal súlyosabb tettekbe bocsátkozott: megmérgezte a rokonait és prostitúcióra kényszerítette várandós feleségét - írta a Feol.hu.

Bántalmazta várandós élettársát, miközben prostitúcióra is kényszerítette

Prostitúcióra kényszerítette a várandós nőt

A férfi a nagynéni bankkártyáját és PIN-kódját is megszerezte, és a számlájukról összesen 8,2 millió forintot vett fel, illetve költött el családtagjaival együtt. Amikor a bank vizsgálatot indított a fedezet hiánya miatt, a férfi elhatározta, hogy megöli a házaspárt, hogy elkerülje a felelősségre vonást. Ennek érdekében alkoholba nagy mennyiségű gyógyszert kevert, amit a sértettek elfogyasztottak. A házaspárt néhány nap múlva kórházba szállították, ahol az idős férfi életét vesztette. A bűncselekmények sora azonban itt nem ért véget.

A férfi a rossz anyagi helyzetükre hivatkozva arra kényszerítette várandós feleségét, hogy Svájcban prostitúcióval keressen pénzt. A bevételt, közel 20 millió forintot teljes egészében át kellett adnia a férjének.

A vádlott féltékenységből brutálisan bántalmazta a feleségét 2022 szeptemberében. Megverte, lemeztelenítette, összekötözte a végtagjait, elvette telefonját és iratait, és csak másnap engedte el, miután a nő megígérte, hogy hallgat az esetről. A Székesfehérvári Törvényszék a férfit előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete és további nyolc rendbeli bűncselekmény miatt 22 év fegyházbüntetésre ítélte, kizárva a feltételes szabadság lehetőségét. Az ügyészség azonban a bűncselekmények súlyossága miatt életfogytiglani büntetést kért, míg a vádlott védője felmentésért fellebbezett, ezért az ítélet egyelőre nem jogerős. A másodfokú eljárás a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

