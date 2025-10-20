Szörnyű bűncselekményt követett el – 13 éves fiút keresnek a rendőrök

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a 13 éves Szomora Dániel Gábor ellen. A fiút rablás bűncselekmény gyanúja miatt keresik, a felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre – számolt be a körözésről a Heol.hu.

Rablás miatt keresik a 13 éves fiatalt a gyöngyösi rendőrök

Forrás: Police.hu

Rablást követett el, jelentkezzen, ha látta!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.

