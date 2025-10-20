Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ki gondolta volna?

Zelenszkij beszólt a budapesti békecsúcsra – Menczer válaszát nem teszi zsebre

Sport

Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

rablás

Szörnyű bűncselekményt követett el – 13 éves fiút keresnek a rendőrök

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gyöngyösi rendőrök a lakosság segítségét kérik a kamasz megtalálásában. Rablás gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot Szomora Dániel Gábor ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rablásfiatalkorú elkövetőkörözés alatt álló személyGyöngyösi Rendőrkapitányságrablás bűntettfiatalkorú fiú

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a 13 éves Szomora Dániel Gábor ellen. A fiút rablás bűncselekmény gyanúja miatt keresik, a felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre – számolt be a körözésről a Heol.hu.

Rablás miatt keresik a 13 éves fiatalt a gyöngyösi rendőrök
Rablás miatt keresik a 13 éves fiatalt a gyöngyösi rendőrök
Forrás: Police.hu

Rablást követett el, jelentkezzen, ha látta!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.

Megírtuk, hogy egy tízfős galeri randalírozott egy személyvonaton szeptember végén. Az ercsi lakosokból verbuválódott, férfiakból, nőkből és gyerekekből álló társaságot október közepén, csoportos garázdaság miatt állították elő. Az egyik őrizetbe vett asszony ellen kiskorú veszélyeztetése miatt is eljárás indult. Hogy mit tett ezért, azt elolvashatja itt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!