Fényes nappal lett rablás áldozata egy látássérült nő

Ítélet születhet annak a férfinak az ügyében, aki 2024 augusztusában kifosztott egy látássérült nőt Debrecen belvárosában. A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi sétált a sértettel, majd amikor egy padnál megpihentek, elvette a nő értékeit. Ez a tett felveti a rablás bűntettét, amiért a férfi akár több évre is börtönbe kerülhet - írta a Haon.hu.

A férfi kihasználta a látássérült nő hiszékenységét: a szívélyesnek induló beszélgetés erőszakos rablássá fajult

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Rablással ért véget a beszélgetés

A férfi kihasználta, hogy beszélgetőpartnere korlátozottan képes a bűncselekmény elhárítására, ezért felkapta a nő padra letett hátizsákját és kistáskáját, majd gyors léptekkel elmenekült a helyszínről. A rabló tettével közel 60 ezer forint kárt okozott a nőnek.

A rendőrségi nyomozás során a kár egy része megtérült. Az elkövető a kistáskát, a pénztárcát és az abban lévő okmányokat a helyszín közelében eldobta. A mobiltelefont pedig a debreceni rendőrök foglalták le a vádlott egyik ismerősétől. A férfi ellen rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt emeltek vádat, amiért több évre börtönbe kerülhet.

Bíróság elé áll a visszaeső bűnöző

A Debreceni Járási Ügyészség vádat emelt a férfival szemben, aki beismerte a tettét, de mivel visszaesőnek számít, súlyos büntetés vár rá. A vád szerint kifosztás bűntettét követte el, továbbá visszaélt közokirattal és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel is. Az ügyészség úgynevezett mértékes indítványt tett a Debreceni Járásbíróságnak, amely azt javasolja, hogy a férfit, ha beismeri a bűnösségét 3 év 3 hónap börtönbüntetésre ítéljék. Ezen felül négy évre eltilthatják a közügyek gyakorlásától, és kötelezni fogják a sértett kárának teljes megfizetésére. A nyomozás során a helyszíni kihallgatás alatt rendőrségi fotó is készült a bűncselekmény helyszínéről.

