Gyerekek tartották terrorban a vonat utasait, rendőrt is kellett hívni

Vasárnap este a pocsaji állomásvezető jelentette a rendőrségnek, hogy két fiatalembert kiraboltak a vasúti megálló környékén. A rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, és hely, valamint személyismeretük segítségével két órán belül azonosították és elfogták a rablással gyanúsított 15 és 16 éves gyerekeket - számolt be róla a Haon.hu.

Rablással gyanúsítják a két pocsaji kiskorút.

Forrás: Napló-archív

Rablás miatt tartóztatták le őket

Pocsajban két fiatal, egy 15 és egy 16 éves fiú terrorizálta az utasokat a vasúti megálló környékén. Válogatás nélkül szólították le a járókelőket, és fenyegetéssel, illetve egyszer erőszakkal pár ezer forintot szereztek tőlük. A nyomozás során a rendőrök további áldozatokat is azonosítottak, majd a fiúk kihallgatásukat követően rablás bűntette miatt őrizetbe kerültek, a bíróság pedig október 8-án elrendelte letartóztatásukat.

