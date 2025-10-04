Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos vádak: Zelenszkij halála ítélte a katonáit

erőszak

Durva! Megtámadtak egy embert egy áruház parkolójában

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Egy férfi egy miskolci áruház parkolójában rátámadt egy másikra. Ez egy rablás volt.
erőszakpénzváltásparkolóbűncselekménypénzáruházrablássértettlopásösszeg

Szeptember 29-én délután egy miskolci áruház parkolóban egy férfi odalépett két emberhez. Az egyikük elővett a zsebéből 3 ezer forintot, és közölte, hogy nem tudja felváltani a férfi ötezresét. A rabló fültövön vágta áldozatát, és kikapta a pénzt a kezéből. A rablás után elmenekült - írta meg a Boon.hu.

Rablás történt egy miskolci áruház parkolójában, az elkövető szabadlábon
Rablás történt egy miskolci áruház parkolójában, az elkövető szabadlábon
Forrás: MW

A kirabolt ember és az ismerőse egy ideig követte a férfit, de amikor halálosan megfenyegette őket, visszafordultak. 

Az erőszakos támadót elfogták és rablás gyanújával kighallgatták, 

a Miskolci Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. 

A nyomozók számára nem ismertelen a férfi, mivel korábban is vagyon elleni bűncselekményekből tartotta fenn magát. Ezt a támadást is nem sokkal azután követte el, hogy letelt a feltételes szabadságra vonatkozó ideje.

