Durva! Megtámadtak egy embert egy áruház parkolójában

Szeptember 29-én délután egy miskolci áruház parkolóban egy férfi odalépett két emberhez. Az egyikük elővett a zsebéből 3 ezer forintot, és közölte, hogy nem tudja felváltani a férfi ötezresét. A rabló fültövön vágta áldozatát, és kikapta a pénzt a kezéből. A rablás után elmenekült - írta meg a Boon.hu.

Rablás történt egy miskolci áruház parkolójában, az elkövető szabadlábon

Forrás: MW

A kirabolt ember és az ismerőse egy ideig követte a férfit, de amikor halálosan megfenyegette őket, visszafordultak.

Az erőszakos támadót elfogták és rablás gyanújával kighallgatták,

a Miskolci Járásbíróság elrendelte a letartóztatását.

A nyomozók számára nem ismertelen a férfi, mivel korábban is vagyon elleni bűncselekményekből tartotta fenn magát. Ezt a támadást is nem sokkal azután követte el, hogy letelt a feltételes szabadságra vonatkozó ideje.

