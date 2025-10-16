Ha Guy Ritchie elolvasná ezt a sztorit, azonnal megfilmesítené

A Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság október 14-én hozott ítéletet annak a férfinak az ügyében, aki a munkahelyén megtámadta a biztonsági őrt, készpénzt lopott a cég irodájából, végül egy teherautóval elmenekült a helyszínről. A félkegyelmű rabló rendszeresen fogyasztott kábítószernek minősülő új pszichoaktív anyagot, emiatt jelentős tartozása keletkezett. Az adósság rendezése érdekében 2024. május 1-jén elhatározta, hogy betör az Ebesen található munkahelyére, ahonnan készpénzt vesz magához - számolt be a krimikomédiába illő esetről a Haon.hu.

Foghatja a fejét az ítélet után az ügyefogyott rabló

Fotó: illusztráció Pexels.com

A nagy balhé estéjén a férfi megérkezett a bűncselekmény helyszínére, átmászott a drótkerítésen, leugrott, azonban földetéréskor eltört a bokája. Ezután elrejtőzött és várta, hogy a biztonsági őr járőrözni induljon. Néhány óra múlva elunta a várakozást és úgy döntött, hogy maszkot húz és bemegy az épületbe. A vádlott elindult az öltözőbe, ahol összetalálkozott a padon pihenő, általa ismert, idős kora ellenére jó fizikumú 73 éves biztonsági őrrel.

A rabló dulakodni kezdett az őrrel

A vádlott odaszaladt az őrhöz, és meg akarta kötözni a magával hozott ragasztószalaggal. Az idősebb férfi azonban ellenállt és dulakodni kezdtek, ezért a rabló a sértett által viselt pólót az őr fejére húzta és megpróbálta azt a ragasztószalaggal rákötözni, sikertelenül. A két férfi percekig birkózott egymással, a vádlott végül elengedte a sértettet, majd levette a fejéről a maszkot, így a biztonsági őr felismerte kollégáját.

Eltört nála a mécses, de a tervéről nem tett le

Az események ekkor újabb fordulatot vettek, ugyanis a betörő váratlanul elsírta magát és elmondta, hogy sajnálja a történteket, de pénzre van szüksége, amit az cég irodájából akar eltulajdonítani. A két férfi beszélgetésbe elegyedett, majd az őr azt mondta, hogy ő most kimegy a telepre járőrözni. A vádlott ezt nem akadályozta meg, mivel a célja továbbra is a pénz megszerzése volt, így kapóra jött neki, hogy a biztonsági őr őrizetlenül hagyja az irodahelyiséget.

Megvan a zsákmány, indulhat a menekülés

Az idősebb és nyilvánvalóan bölcsebb férfi mielőtt elindult „járőrözni”, magához vette a mobiltelefonját, kiment az udvarra, és azonnal értesítette a rendőrséget. A vádlott eközben berúgta az iroda ajtaját, csavarhúzóval felfeszítette a lemezkazettát és magához vette az abban talált 130 ezer forintot, majd beült egy udvaron álló tehergépkocsiba, amelyet az indítókulccsal beindított és elhajtott vele.