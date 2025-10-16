Ha Guy Ritchie elolvasná ezt a sztorit, azonnal megfilmesítené

A Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság október 14-én hozott ítéletet annak a férfinak az ügyében, aki a munkahelyén megtámadta a biztonsági őrt, készpénzt lopott a cég irodájából, végül egy teherautóval elmenekült a helyszínről. A félkegyelmű rabló rendszeresen fogyasztott kábítószernek minősülő új pszichoaktív anyagot, emiatt jelentős tartozása keletkezett. Az adósság rendezése érdekében 2024. május 1-jén elhatározta, hogy betör az Ebesen található munkahelyére, ahonnan készpénzt vesz magához - számolt be a krimikomédiába illő esetről a Haon.hu.
A nagy balhé estéjén a férfi megérkezett a bűncselekmény helyszínére, átmászott a drótkerítésen, leugrott, azonban földetéréskor eltört a bokája. Ezután elrejtőzött és várta, hogy a biztonsági őr járőrözni induljon. Néhány óra múlva elunta a várakozást és úgy döntött, hogy maszkot húz és bemegy az épületbe. A vádlott elindult az öltözőbe, ahol összetalálkozott a padon pihenő, általa ismert, idős kora ellenére jó fizikumú 73 éves biztonsági őrrel.
A rabló dulakodni kezdett az őrrel
A vádlott odaszaladt az őrhöz, és meg akarta kötözni a magával hozott ragasztószalaggal. Az idősebb férfi azonban ellenállt és dulakodni kezdtek, ezért a rabló a sértett által viselt pólót az őr fejére húzta és megpróbálta azt a ragasztószalaggal rákötözni, sikertelenül. A két férfi percekig birkózott egymással, a vádlott végül elengedte a sértettet, majd levette a fejéről a maszkot, így a biztonsági őr felismerte kollégáját.
Eltört nála a mécses, de a tervéről nem tett le
Az események ekkor újabb fordulatot vettek, ugyanis a betörő váratlanul elsírta magát és elmondta, hogy sajnálja a történteket, de pénzre van szüksége, amit az cég irodájából akar eltulajdonítani. A két férfi beszélgetésbe elegyedett, majd az őr azt mondta, hogy ő most kimegy a telepre járőrözni. A vádlott ezt nem akadályozta meg, mivel a célja továbbra is a pénz megszerzése volt, így kapóra jött neki, hogy a biztonsági őr őrizetlenül hagyja az irodahelyiséget.
Megvan a zsákmány, indulhat a menekülés
Az idősebb és nyilvánvalóan bölcsebb férfi mielőtt elindult „járőrözni”, magához vette a mobiltelefonját, kiment az udvarra, és azonnal értesítette a rendőrséget. A vádlott eközben berúgta az iroda ajtaját, csavarhúzóval felfeszítette a lemezkazettát és magához vette az abban talált 130 ezer forintot, majd beült egy udvaron álló tehergépkocsiba, amelyet az indítókulccsal beindított és elhajtott vele.
Tovább is van, mondjam még?
Természetesen ez sem ment zökkenőmentesen, a menekülő férfi ugyanis a teherautóval nekisodródott a kapunak, ennek következtében betört a jármű jobb első lámpája, és a jobb oldali ajtó üvege, a jobb oldali visszapillantó tükör pedig letört. A férfi az elkötött járművet később egy parkolóban leállította, aztán egy benzinkútról taxit hívott. Az őr által riasztott rendőrök azonosították a taxit, amivel a vádlott a lakóhelyére akarta magát vitetni, az autót útközben megállították, a férfit pedig elfogták.
Mit érdemel az a bűnös?
A Debreceni Törvényszék szerint az első fokon eljáró bíróság az enyhítő és a súlyosító körülményeket is helyesen vette számba, ezért a Hajdúszoboszlói Járásbíróság döntését helyben hagyta. E szerint a vádlottat rablás, testi sértés, és jármű önkényes elvételének bűntettében, valamint a közlekedés biztonsága ellen elkövetett vétségében mondták ki bűnösnek. A férfit mindezért 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték és 6 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.
