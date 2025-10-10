Ajjaj! Kiszabadult az egyik leghírhedtebb magyar bűnöző, pedig embert is ölt

Horváth Szilárd, a hírhedt zálogházi rablássorozat legismertebb tagja, nemrégiben szabadult a fegyházból. A rabló emberölés és fegyveres rablások sorozata miatt került börtönbe – értesült a Magyar Nemzet.

Szabadulhatott a zálogházi sorozatrabló vezéralakja.

Fotó: Bruzsák Noémi

Több mint húsz év börtönbüntetésre ítélték a rablót

A férfi fegyveres rablásokért és egy biztonsági őr meggyilkolásáért került hosszú időre a rácsok mögé.

2000 augusztusában ő lőtte le a római-parti diszkó egyik biztonsági őrét, aki a kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe.

Társa, Farkas Róbert, akit szintén a banda tagjaként tartottak számon, azóta is ismeretlen helyen tartózkodik, egyes hírek szerint már nem él. A zálogházi rablóbandát 2000 és 2001 között több mint tizenöt fegyveres rablás elkövetésével vádolták. A bűncselekmények során Scorpio típusú gépfegyverekkel és pisztolyokkal támadtak zálogházakra Budapesten és vidéki városokban, mint Gyöngyös, Dunaújváros, Székesfehérvár, Karcag, Debrecen, Oroszlány és Miskolc. A banda több száz millió forintot és arany ékszereket zsákmányolt.

2001. augusztus 27-én, a miskolci fegyveres támadás során tűzpárbajba keveredtek az őket üldöző rendőrökkel. A csapat egyik tagját meglőtték, és elfogták, ezért a szabadlábon lévő tagok nem próbálkoztak újabb rablással.

A móri rablógyilkosság után Horváth-ot és Farkas Róbertet összefüggésbe hozták a nyolc halálos áldozatot követelő bűntettel. Emiatt Horváth Szilárd önként feladta magát, később kiderült, hogy ahhoz a bankrabláshoz nem volt közük.

Később pert indított az Országos Rendőr-főkapitányság ellen, amit meg is nyert. Részletek az Origo.hu cikkében.