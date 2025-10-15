A szabolcsi rabszolgatartók kegyetlensége: halálig kínozták a kiszolgáltatott nőt

Bíróság előtt a szabolcsi család, akik a kegyetlenségükkel mindenkit ledöbbentettek. A pátrohai rabszolgatartók embertelensége túllépett minden határon, most felelniük kell a tetteikért – számolt be róla a Szon.hu.

Megkezdődött a szabolcsi raszolgatartó család pere, akik egy nőt a haláláig kínoztak

Fotó: Tények/Szon.hu

A szabolcsi rabszolgatartók szadizmusa

A rabszolgatartók éheztették, rendszeresen verték és sokkolóval kínozták a magát megvédeni képtelen nőt, akit halálra dolgoztattak. A pátrohai család aztán a végkimerült áldozatát, mint egy megunt pokrócot, kirakta egy bokor tövébe, és hagyták meghalni. A nőt Aszódon dobták ki, miután észrevették, hogy már nem bír nekik dolgozni.

A rabszolgatartó család – két szülő és a fiú – ügyében megtartották az első tárgyalást. A fiú a vallomásában tagadta, hogy bántalmazták volna a nőt, de azt beismerte, hogy kirakták őt Aszódon.

Beszálltam az anyósülésre és akkor hátranéztem és láttam, hogy már nem lélegzik"

A kimerült nő még élt, amikor kirakták a kocsiból a hideg éjszakába, halálát a kihűlés okozta. A vádirat szerint a családfő rendszeresen verte és sokkolóval kínozta a magatehetetlen nőt.

Az anya azt állította, ő maga is áldozat volt

Felesége vallomását a bíró olvasta fel. Kiderült, hogy a családfő megpróbálta eltüntetni a nyomokat. Az ügy további tárgyalással folytatódik, szakértők bevonásával

– írja a szabolcsi hírportál.

A győri bíróság ítéletet hozott annak a lókupec házaspárnak az ügyében, akik hajléktalanokat dolgoztattak rabszolgákként, és elviselhetetlen körülmények között tartottak. A sokkoló részleteket az Origo is megírta, amit ide kattintva tudnak elolvasni!