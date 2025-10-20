Focizott egy kisfiú: rálőtt a gyerekre egy őrjöngő borsodi férfi

Áprilisban Borsodszirákon egy kisfiú focilabdával berúgta egy bolt kirakatát és be is mászott a betört ablakon, hogy visszaszerezze a labdát. Ez lett a bűne. Ez volt az, ami miatt az üzlet tulajdonosa olyan dühös lett, hogy végül rálőtt a gyerekre - írta meg a Boon.hu.

Rálőtt a gyerekre egy borsodi férfi azért, mert a kisfiú focilabdával betörte üzlete kirakatát

Fotó: Joshua Choate/Pixabay.com

Amikor a férfi rájött, hogy ki törte be az üveget, kocsiba ült és meg sem állt a kisfiú otthonáig. Felelősségre akarta vonni a tettéért. Kiszállt az autóból, majd megállt a kerítésnél és bekiabált a családnak. Párszor bele is rúgott a kapuba.

Azt üvöltötte, ha csak a portája közelébe mernek menni, a gyerek összes rokonát megöli.

És ekkor rálőtt a gyerekre az őrjöngő ember

A nagy kiabálásra kiszaladt az udvarra a kisfiú édesanyja, aki próbálta lecsillapítani a férfit, de nem sikerült neki. Az őrjöngő ember kiabált és tovább fenyegetőzött. Hogy nyomatékot is adjon a szavainak, előkapta a gázriasztó fegyverét, amellyel átlőtt a kapu felett.

Egyenesen a ház sarkánál ácsorgó kisfiúra célzott pár méteres távolságból.

Egy arra járó gyalogos is látta, mit csinál és azonnal kérdőre vonta, mire a férfi ráfogta a fegyvert. Egy pillanat volt az egész. Feltehetően észbe kapott, hogy túl sokáig ment, mert utána fejvesztve menekült el a háztól.

A férfi ellen fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indult eljárás. Ügyében most hozott ítéletet a Kazincbarcikai Járásbíróság. Tárgyalás mellőzésével 10 hónap börtönbüntetést kapott 2 év próbaidőre felfüggesztve. Az ítélet nem jogerős.