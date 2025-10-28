Rejtélyes körülmények között halt meg egy magyar orvos

A fiatal sebész vasárnap este ügyelt a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban. Még részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, aztán bement az orvosi szobába. Amikor 6 órakor a kollégái keresték, már nem vette fel a telefont - írta meg a Magyar Nemzet. Halott volt, amikor rátaláltak. Egyelőre senki sem tudja, mibe halt bele, rejtély, mi történt vele.

Rejtélyes körülmények között halt meg egy fiatal magyar orvos az éjszakai ügyelet után

A 37 éves Ștefania Szabo főnöke, a kórház vezetője Sorin Pătrașcu azt mondta, értetlenül állnak az eset előtt. Szerinte kizárt, hogy öngyilkosságot követett volna el a fiatal doktornő. Azt mondta, nagyon sokat dolgozott, de ez mindenki másra is igaz, sőt, a magyar orvosokra is.

Minden napunk, ha este visszatekintünk rájuk, szinte mindegyik nehéz volt. A doktornő azok közé tartozott, akik havonta legalább hét ügyeletet teljesítettek, emellett dolgozott az osztályán, és ellátta a kórházban az orvosi feladatait. Minden nap nagyon megterhelő volt. Az utolsó vizsgálat, amin részt vett, éjfél körül volt, ezt követően felment az ügyeleti szobába. Mi történt ezután, azt nem tudjuk. Az orvosok fáradtak, nem arról van szó, hogy panaszkodnak, a fáradtság és a kórházba érkező betegek ellátásával járó minden erőfeszítés része a valóságuknak – tette hozzá Sorin Pătrașcu”.

- írta a Maszol.ro portál.

Rejtélyes haláleset

Az ügyben büntetőeljárás indult, a rendőrség a főügyészség irányítása alatt folytatja a nyomozást, a haláleset körülményeinek tisztázása érdekében orvosszakértői vizsgálatokat is elvégeznek

– közölte a megyei rendőrség. Ștefania Szabo általános sebész szakorvosként kezdte a karrierjét, három évvel ezelőtt nevezték ki az intézmény orvosigazgatójának. Halálát a rendőrség és a munkaügyi felügyelőség is vizsgálja.

