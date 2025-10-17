A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő tevékenysége alapján, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség lőfegyverrel visszaélés miatt rendelt el nyomozást, a többi között egy rendőrrel szemben.

Nyomoznak egy rendőr ellen lőfegyverrel visszaélés miatt

Fotó: Pixabay.com

Rendőr után nyomoznak

Az eljárás a Készenléti Rendőrség egy hivatásos tagját, tehát egy rendőrt, egy nem hivatásos tagját, és egy civilt érint az ügyészség közleménye szerint. Ennél többet a nyomozás érdekében egyelőre nem közölt a hatóság.

A lőfegyverrel való visszaélés egy rendőr esetében különösen súlyos jogsértés, mivel a rendőr hivatásánál fogva fegyverviselési joggal és állami felhatalmazással rendelkezik, így a tőle elvárt magatartási normák is szigorúbbak.

A fogalom többféle magatartást is magában foglalhat, attól függően, hogy a Büntető Törvénykönyv (Btk.) vagy a rendőrségi szolgálati szabályzat szerint értelmezzük.

Büntetőjogi értelemben

A Btk. 160. §–161. § környékén szabályozott „lőfegyverrel visszaélés” bűncselekményről van szó, amely az alábbi esetekben állhat fenn:

Jogosulatlan lőfegyver-tartás, -készítés, -kereskedelem vagy -átadás (még akkor is, ha az érintett rendőr);

Szolgálati fegyver jogellenes használata (pl. nem önvédelemre, nem intézkedés közben, hanem magáncélra, bosszúból, fenyegetésre stb.);

Fegyver leadásának, megőrzésének elmulasztása, elvesztése vagy gondatlanságból történő elérhetetlenné tétele;

Lőfegyverrel történő erődemonstráció vagy zsarolás, például ha a rendőr szolgálati fegyverrel magánszemélyt megfélemlít.

Ezek közül a legsúlyosabb forma az, ha a rendőr a hivatali hatalmával visszaélve alkalmazza a fegyverét: ez esetben nemcsak a „lőfegyverrel visszaélés”, hanem hivatali visszaélés (Btk. 305. §) és akár fegyelmi bűncselekmény is megvalósulhat.

Szolgálati / fegyelmi értelemben

A rendőrségi szolgálati szabályzat alapján már az is fegyelmi vétség, ha a rendőr:

indokolatlanul előveszi vagy mutogatja a szolgálati fegyverét,

alkoholos befolyásoltság alatt fegyvert visel vagy tart magánál,

nem megfelelően tárolja vagy nem tartja karban a fegyverét,

önkényesen használja szolgálaton kívül (például családi vagy magánkonfliktusban).