Egy nap alatt két eltűnt embert is megtalált a hős rendőrkutya

Szerda hajnalban ismeretlen helyre távozott zalaegerszegi otthonából egy fiatal férfi. Felkutatására Charlie, a rendőrkutya, valamint 19 rendőr és számos polgárőr indult útnak. A keresés eredményes volt, ugyanis még napnyugta előtt Bödén, egy erdős részen, egy vadászles közelében rátaláltak a zavart tudatállapotú, didergő fiatalemberre. A helyszínre érkező mentők kórházba szállították a segítségre szoruló, 20 éves férfit - írta meg a Sonline.hu.

Charlie, a rendőrkutya segített a fiatal fiú megtalálásában

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Szagot fogott a rendőrkutya

Ugyancsak szerdán, szintén Zalaegerszegről eltűnt egy 83 éves férfi is, az ő keresésére 30 rendőr, valamint családtagok és a szomszédok indultak. A közös kutatás szerencsés véget ért, hiszen délelőtt fél 12-kor a kutyás csoport munkatársai – a nyomot követő Charlie kutyának köszönhetően – egy elhagyatott, fás-bokros területen rábukkantak az idős emberre. A földön fekvő férfit a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

Charlie követte a nyomot, így lett meg a bácsi

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A szolgálati kutyák nem csak eltűnt személyek felkutatásában vannak a rendőrök segítségére. A napokban megírtuk, hogy az egyenruhásokra támadt egy bódult ír férfi Debrecenben. Az őrjöngő megfékezésére végül a rendőrkutya segítségére is szükség volt.