A rendőrök nemcsak a bűnözők elfogására, hanem az emberi életek megóvására is felesküdtek. Tatabányán a közelmúltban két fiatal rendőr két életet is mentett egymás után - írta meg a Kemma.hu.

Giesinger Márk és Varga Péter rendőrök gyors és határozott fellépésükkel egy nap alatt két tragédiát is megakadályoztak

Kép forrása: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség/Facebook

Az említett egyenruhások még újoncnak számítanak a rendőrségnél, egyikük februárban, másikuk júliusban csatlakozott, de máris bizonyították rátermettségüket.

Önveszélyes cselekedetre készült egy 45 éves nő

Miután bejelentés érkezett arról, hogy egy nő vérző sebekkel fekszik egy lakásban, a rendőrök gyorsan cselekedtek: miután bejutottak az ingatlanba, taktikai érszorítóval elállították a vérzést. A mentők már stabil állapotban szállították kórházba a sérültet, ami a gyors és szakszerű beavatkozásnak volt köszönhető.

Rendőrök mentették meg a 16 éves öngyilkosjelöltet

Egy lány a közösségi médiában tett közzé egy olyan posztot, amely szerint véget vet az életének. A 16 éves kamaszlány ekkor Vértesszőlős külterületén tartózkodott. Varga Péter ismerte a környéket, és végül éjjel egy óra körül rá is találtak a lányra, aki azt mondta, ha nem jöttek volna utána, akkor megöli magát.

A két pályakezdő rendőrt dicséretben részesítette a kapitányság vezetése életmentésért, továbbá jutalmat adományozott nekik a vármegyei főkapitány. Giesinger Márk és Varga Péter helytállása bizonyíték arra, hogy a fiatalabb generációk is méltó folytatói a rendőri hivatásnak.

Szeptemberben egy hajdúhadházi rendőr mentett életét egy budapesti felüljárónál. A nő a mélybe akart ugrani, végül a járőr gyors reakciójának köszönhetően sikeresen visszahúzták a korlát felőli oldalra.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.