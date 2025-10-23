Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta?

Itt van Szoboszlai Dominik BL-ben lőtt bombagólja – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan úgy vélekednek, hogy az egyenruhások hivatása csupán a bűnözők kézre kerítéséből áll. Azonban a rendőrök gyakran kerülnek olyan helyzetbe, ahol életmentésre van szükség. Most ez történt Tatabányán is, ahol két újonc egymás után kétszer is helyt állt egy ilyen kiélezett szituációban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komárom-Esztergom Vármegyei RendőrségéletmentésVértesszőlősvédelemhivatásrendőri jelenlét

A rendőrök nemcsak a bűnözők elfogására, hanem az emberi életek megóvására is felesküdtek. Tatabányán a közelmúltban két fiatal rendőr két életet is mentett egymás után - írta meg a Kemma.hu.

Giesinger Márk és Varga Péter rendőrök gyors és határozott fellépésükkel egy nap alatt két tragédiát is megakadályozott
Giesinger Márk és Varga Péter rendőrök gyors és határozott fellépésükkel egy nap  alatt két tragédiát is megakadályoztak
Kép forrása: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség/Facebook

Az említett egyenruhások még újoncnak számítanak a rendőrségnél, egyikük februárban, másikuk júliusban csatlakozott, de máris bizonyították rátermettségüket.

Önveszélyes cselekedetre készült egy 45 éves nő

Miután bejelentés érkezett arról, hogy egy nő vérző sebekkel fekszik egy lakásban, a rendőrök gyorsan cselekedtek: miután bejutottak az ingatlanba, taktikai érszorítóval elállították a vérzést. A mentők már stabil állapotban szállították kórházba a sérültet, ami a gyors és szakszerű beavatkozásnak volt köszönhető.

Rendőrök mentették meg a 16 éves öngyilkosjelöltet

Egy lány a közösségi médiában tett közzé egy olyan posztot, amely szerint véget vet az életének. A 16 éves kamaszlány ekkor Vértesszőlős külterületén tartózkodott. Varga Péter ismerte a környéket, és végül éjjel egy óra körül rá is találtak a lányra, aki azt mondta, ha nem jöttek volna utána, akkor megöli magát.

A két pályakezdő rendőrt dicséretben részesítette a kapitányság vezetése életmentésért, továbbá jutalmat adományozott nekik a vármegyei főkapitány. Giesinger Márk és Varga Péter helytállása bizonyíték arra, hogy a fiatalabb generációk is méltó folytatói a rendőri hivatásnak.

Szeptemberben egy hajdúhadházi rendőr mentett életét egy budapesti felüljárónál. A nő a mélybe akart ugrani, végül a járőr gyors reakciójának köszönhetően sikeresen visszahúzták a korlát felőli oldalra. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!