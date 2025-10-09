Egy 28 éves nővel kapcsolatban adott ki körözést a zuglói rendőrség. A képen látható Vékony Zsófia október 8-án 8 órakor elindult valahová 14. kerületi otthonából, nem tudni, hová. Eltűnt.

Vékony Zsófia - a 28 éves nőt keresi a rendőrség

Fotó: police.hu

A police.hu oldalon közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki és tud segíteni az előkerítésében.

Vékony Zsófia körülbelül 149 centiméter magas, vékony alkatú és hosszú világosbarna hajú.

Hívja a rendőrséget

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai azt kérik, hogy aki tud valamit arról, hol van Vékony Zsófia, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

