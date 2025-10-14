Figyelmeztet a rendőrség: ez akár életet is menthet!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden tartott sajtótájékoztatót a közlekedésbiztonság aktuális helyzetéről, ahol a legfrissebb baleseti statisztikákat, a leggyakoribb szabályszegéseket és az elmúlt hetek közúti ellenőrzések részleteit ismertették. A rendőrség célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatosabb, felelősebb közlekedés fontosságára és csökkentse a halálos kimenetelű balesetek számát az utakon.

A rendőrség az őszi hónapokban is fokozott ellenőrzésekkel és megelőző akciókkal igyekszik növelni a közlekedésbiztonságot.

Forrás: Police.hu

Csökkenő balesetszám, felelőtlen sofőrök a rendőrség markában

Az országban 2025 január és 2025 szeptembere között 2157 személyi sérüléssel járó balesetet regisztráltak, ami 5,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A súlyos sérülésekkel járó esetek száma ennél is nagyobb mértékben, 22 százalékkal esett vissza. A rendőrség külön kiemelte, hogy a halálos áldozatok száma 16, ami tragikus, mégis 43 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A pozitív trendek ellenére a közlekedők szabályszegései továbbra is aggodalomra adnak okot. A legutóbbi országos közúti razzia során 2700 járművet ellenőriztek és az eredmények szerint minden második autóban találtak valamilyen szabálytalanságot. 1446 esetben nem használták a biztonsági övet, ami a baleseteknél élet-halál kérdése lehet, míg 734 sofőrt telefonáláson kaptak vezetés közben.

A rendőrség az ellenőrzések során több, mint 268 000 alkalommal alkalmazott alkoholszondát, amelyek közül 2400 esetben mutatott pozitív eredményt a teszt. Ez azt jelenti, hogy a hatóság minden századik ellenőrzött járművezetőnél talált alkoholfogyasztásra utaló jelet.

A BRFK külön hangsúlyozta az őszi hónapok fokozott kockázatait. A hűvösebb idő, a rövidebb nappalok és a gyakori ködös, csapadékos reggelek miatt a járművezetőknek ilyenkor különösen óvatosnak kell lenniük.

A lehullott falevelek és a nedves útburkolat miatt csúszósabbá válnak az utak, ilyenkor érdemes a kanyarokban csökkenteni a sebességet és nagyobb követési távolságot tartani

– fogalmazott a sajtótájékoztatón Dr. Léránt Krisztián rendőr alezredes.

A rendőrség az őszi időszakra is adott baleset-megelőzési tanácsokat:

Ellenőrizzük a jármű világítóberendezéseit és ablaktörlőit.

Gyalogosként, kerékpárosként, rolleresként és motorosként viseljünk fényvisszaverő ruházatot.

Egyetlen felvillanó fény vagy jól látható ruha akár életet is menthet.

A BRFK hangsúlyozta, hogy a közúti ellenőrzések folytatódni fognak, határozott rendőri fellépés mellett, ugyanakkor a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek.

A rendőrök oktatási intézményekben, közösségi programokon, sőt az online térben is találkoznak a lakossággal, hogy erősítsék a biztonságos közlekedés kultúráját.

Fontos, hogy a közlekedési kultúra javítása ne csak a hatóságok feladata legyen, hanem közös társadalmi ügy. Ha mindenki betartja a szabályokat és figyel a másikra, kevesebb tragédia történik – hiszen közös a célunk: hogy mindenki hazaérjen

– zárta a tájékoztatót a rendőrség.