Nemcsak az élete, a pénze is veszélyben a jövő héten, ha nem az útra figyel

A rendőrség megismétli a szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, mivel akkor azt tapasztalták, hogy továbbra is sok sofőr kézben tartja a mobiltelefonját vezetés közben, és többen elmulasztják a biztonsági öv becsatolását is. A Magyarország egész területére kiterjedő razziára október 6. és 12. között kerül sor - írta meg a Vg.hu.

„Figyelj az útra!” néven közlekedésbiztonsági kampányt indít a rendőrség Magyarország teljes területén

Fotó: Balogh Zoltán

A rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A „Figyelj az útra!” elnevezésű akció az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) által szervezett ellenőrzés része, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

Mi a rendőrség célja az akcióval?

A közlekedésbiztonsági razzia célja, hogy a hatóságok felhívják a sofőrök figyelmét a felelős vezetés fontosságára, csökkentve ezzel az utakon előforduló, figyelmetlenségből eredő balesetek számát.

Amint azt az Origo megírta, vezetés közben a mobiltelefon-használaton felül a cigarettázás, evés-ivás, sőt bármilyen figyelemelterelő tevékenység is járhat bírsággal. A KRESZ ugyan nem tiltja konkrétan ezeket, de a közlekedés biztonságát veszélyeztető viselkedés szankcionálható.

Arról is beszámoltunk, hogy július óta kamerákkal is figyelik, ki az, aki nem kötötte be magát az autóban. Magyarországon immár az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a járműben utazók közül nem használja a biztonsági övet, és ezt helyszíni ellenőrzés során észlelik, akkor a szabályszegő személy kapja a bírságot. Azonban, ha a szabálytalanságot kamerarendszer rögzíti, akkor az üzembentartó vonható felelősségre, függetlenül attól, hogy ő maga vagy az utasa követte el a szabályszegést.