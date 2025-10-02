Hírlevél

Rendkívüli

Az unió elhatározta, hogy háborúba megy – Orbán Viktor az EU-csúcs második napja előtt

Elhagyta a rendszámát, megoldotta okosban

1 órája
Bíróság elé kerül a vasi nő ügye. Hihetetlen, hogy miként akarta megoldani az elveszített rendszám pótlását.
A Szombathelyi Járási Ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a Vas vármegyei nővel szemben, aki a vádirat szerint elveszítette a gépkocsija rendszámát, majd egy egészen megdöbbentő megoldást talált ki a pótlására - számolt be a Vaol.hu.

rendszám
Elveszett a rendszám, papírfecnikkel akarta pótolni 
A fotó illusztráció: Shutterstock

A nő 2024 októberében egy másik, használaton kívüli autó rendszámtábláját szerelte fel az autóra, majd az idegen rendszám eltérő karakterei helyére egy papírlapot ragasztott, amire ráírta az eredeti rendszám karaktereit.

A rendőrök azonban nem díjazták az ötletet, a nő büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

Kicserélte a rendszámot az autótolvaj

Idén nyáron egy nagykanizsai vendéglátóhely parkolójából ellopták az ételfutár autóját. A bejelentés után két órával a rendőrök megtalálták a járművet, amelyen addigra a szír autótolvaj már átcserélte a rendszámtáblát. Részletek az Origo cikkében olvashatók.

 

