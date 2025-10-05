Részegen bóklászott a férfi az úttesten, rosszul járt

Vasárnap este Salgótarján belvárosában, a főtér közelében egy vélhetően részeg gyalogost gázolt el egy gépjármű - számolt be róla a Nool.hu.

Részeg gyalogost üthettek el Salgótarjánban

Forrás: Beküldött fotó

A részeg gyalogos össze-vissza járkált az úton

A szemtanúk szerint a gyalogos kiszámíthatatlanul bolyongott az úton, vélhetően ittasan, ami hozzájárulhatott a balesethez. A helyszínre a rendőrség is kiérkezett, és jelenleg is tart a helyszínelés.

Közlekedési baleset történt, amelynél egy gyalogos elütésével kapcsolatban intézkednek munkatársaink

- válaszolta a Nool.hu munkatársainak megkeresésére Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

