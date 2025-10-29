Hírlevél

bonyhádi

Nem kellett sokáig üldözni a részeg motorost, felborult magától – videó

A rendőrök figyelmesek lettek egy bukósisak nélkül közlekedő motorosra Bonyhád térségében, a 6-os főúton. A részeg férfi annyira megijedt, hogy megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. A hajsza azonban csak rövid ideig tartott.
bonyhádi6-os főútrészeg sofőrbalesetmotorosittas vezetés

Bonyhád térségében, a 6-os főúton járőrszolgálatukat látták el a Tolna vármegyei rendőrök, amikor felfigyeltek egy szabálytalanul közlekedő motorosra. A részeg bonyhádszerdahelyi férfi úgy gondolta, hogy jó ötlet elmenekülni. Azonban nem kellett sokáig üldözni írta meg a Teol.hu.

A rendőrök felszólították a részeg sofőrt, hogy álljon félre, igazoltatni akarják
Kép forrása: Police.hu

A járőrök a Simson után eredtek, majd amikor utolérték, felszólították a sofőrt, hogy álljon félre, és igazolja magát. A motoros kezdetben együttműködőnek tűnt, azonban hirtelen meggondolta magát, gázt adott és menekülőre fogta. 

Nem volt jó ötlet részegen akciózni 

A sofőr az úton kacskaringózva próbált eltűnni az őt követő egyenruhások elől, azonban annyira ittas volt, hogy a vezetés meghaladta a képességeit. Egy enyhe ívű kanyar túl nagy kihívásnak bizonyult, a férfi elveszítette az uralmát járműve felett, útpadkának csapódott, majd felborult. Felállni is alig tudott, a rendőrök siettek a segítségére. A szondáztatás megerősítette a járőrök gyanúját, ezért mintavételre is bevitték, valamint elvették a 67 éves férfi jogosítványát. Ittas járművezetés miatt indult ellene eljárás, de a bukósisak használatának elmaradásáért, valamint a balesetért is felelősségre vonták.

Augusztus végén az M5-ösön akciófilmbe illő rendőri hajsza történ. A külföldi bűnöző egy lopott autóval menekült, számos ember életét veszélyeztetve. Nekiment egy rendőr járműnek is, milliós károkat okozva.

 

