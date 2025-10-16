Részeg nyugdíjas verte meg a mentőápolót

2025 februárjában egy hetvenes éveiben járó férfi annyira berúgott, hogy rosszul lett a fogyasztott alkohol mennyiségtől. A helyszínre érkező mentősök hiába akartak segíteni, az ápolókra támadt a részeg nyugdíjas - írta a Sonline.hu.

Mentősökre támadt a részeg férfi

Fotó: MW

A baj ott kezdődött, hogy amikor az ápoló rutinszerűen az adatait kérte az idős férfitól, az hirtelen besokallt, majd trágár szavak kíséretében minden előzmény nélkül rátámadt a mentősre és megütötte őt az alkarján. A helyzet gyorsan elfajult és az ápolók nem tudták megnyugtatni az őrjöngő beteget, ezért kénytelenek voltak rendőri segítséget kérni.

Tombolt a részeg nyugdíjas

A rendőrök megérkezésével úgy tűnt, hogy lecsillapodtak a kedélyek, de a történetnek itt még közel nem volt vége. A mentőápoló a helyszínen, rendőri felügyelet mellett megvizsgálta a beteget és úgy döntött, hogy kórházba szállítják, de a részeg bácsi ezt másképpen gondolta.

Amikor a mentőautó elindult, a férfi megpróbálta kikapcsolni a biztonsági övét, majd egy hirtelen mozdulattal és

nagy erővel combon rúgta az ápolót, aki hátraesett a járműben.

Ekkor a gépkocsivezető ismét a közelben lévő rendőrök segítségét kérte és csak az ő jelenlétükben tudták biztonságosan eljuttatni a férfit a kórházba.

A Siófoki Járási Ügyészség nem hagyta annyiban az esetet és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emeltek vádat a részeg nyugdíjas ellen. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést javasolt, de az ítélet még nem született meg.

Az ittas állapotban történő bűncselekmények pedig nem ritkák, a napokban egy részeg rollerest kapcsoltak le a rendőrök, akinek így elég drágára sikeredett az estéje. Erről az Origo oldalán részletesen is olvashatnak.