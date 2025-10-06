Akkorát zakózott a részeg rolleres, hogy nézni is fáj – videó

Látványos videót osztottak meg az ügyészek az oldalukon - vette észre a Vaol.hu. Egy szombathelyi gyorsétterem parkolójának biztonsági kamerája rögzítette, hogy egy részeg férfi egy elektromos rollerrel akkorát esett, mint az ólajtó.

Akkorát esett egy részeg rolleres, mint az ólajtó Szombathelyen

Fotó: Magyarország Ügyészsége/Vaol.hu

A húszas éveiben járó e-rollerező nem vette észre az előtte lévő akadályt, aminek nagy sebességgel nekihajtott és a járdára esett. Súlyosan megsérült.

Mivel megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, mely szerint "járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol" és az elektromos roller járműnek minősül, ittas járművezetéssel vádolják.

A vádiratban pénzbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozták az ügyészek. Az ügyben a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

A videó IDE kattintva elérhető!

Részegen rollert sem lehet vezetni

A 2026-tól érvénybe lépő új KRESZ az elektromos rollereket teljesítmény és sebesség alapján két csoportba osztja.

Könnyű rollerek: 25 km/óráig használhatók, 12 éves kortól, kerékpárra vonatkozó szabályok mellett. Közlekedhetnek úttesten, járdán vagy kerékpárúton is, világítással és alapvető védőfelszereléssel.

Erősebb rollerek: Az 1000 wattnál erősebb, 35 kg-nál nehezebb vagy 25 km/óránál gyorsabb járművek a motoros kategóriába kerülnek. Használatukhoz jogosítvány, biztosítás, valamint bukósisak lesz kötelező. Ezekkel a járművekkel nem lehet majd járdára, gyalog- és kerékpárútra, illetve kerékpársávba hajtani.

A változtatás egyik legfőbb indoka, hogy az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a gyermekeket érintő rollerbalesetek. Országszerte heti rendszerességgel kerülnek kórházba fiatalok rollerezés közben szerzett sérülésekkel, sokszor középiskolások.

Ha valaki iszik, egyáltalán nem vezehet járművet, elektromos rollert sem.

Erre hívja fel a figyelmet az ügyészek videója: