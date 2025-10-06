Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
baleset

Akkorát zakózott a részeg rolleres, hogy nézni is fáj – videó

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, akit Szombathelyen ért baleset egy elektromos rollerrel. Annyira részeg volt, hogy nem látta, mi van előtte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetSzombathelyi Járási Ügyészségrészegrollerelesettjárdaakadály

Látványos videót osztottak meg az ügyészek az oldalukon - vette észre a Vaol.hu. Egy szombathelyi gyorsétterem parkolójának biztonsági kamerája rögzítette, hogy egy részeg férfi egy elektromos rollerrel akkorát esett, mint az ólajtó. 

Akkorát esett egy részeg rolleres, mint az ólajtó Szombathelyen
Akkorát esett egy részeg rolleres, mint az ólajtó Szombathelyen
Fotó: Magyarország Ügyészsége/Vaol.hu

A húszas éveiben járó e-rollerező nem vette észre az előtte lévő akadályt, aminek nagy sebességgel nekihajtott és a járdára esett. Súlyosan megsérült. 

Mivel megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, mely szerint "járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol" és az elektromos roller járműnek minősül, ittas járművezetéssel vádolják. 

A vádiratban pénzbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozták az ügyészek. Az ügyben a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

A videó IDE kattintva elérhető!

Részegen rollert sem lehet vezetni

A 2026-tól érvénybe lépő új KRESZ az elektromos rollereket teljesítmény és sebesség alapján két csoportba osztja.

Könnyű rollerek: 25 km/óráig használhatók, 12 éves kortól, kerékpárra vonatkozó szabályok mellett. Közlekedhetnek úttesten, járdán vagy kerékpárúton is, világítással és alapvető védőfelszereléssel.

Erősebb rollerek: Az 1000 wattnál erősebb, 35 kg-nál nehezebb vagy 25 km/óránál gyorsabb járművek a motoros kategóriába kerülnek. Használatukhoz jogosítvány, biztosítás, valamint bukósisak lesz kötelező. Ezekkel a járművekkel nem lehet majd járdára, gyalog- és kerékpárútra, illetve kerékpársávba hajtani.

A változtatás egyik legfőbb indoka, hogy az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a gyermekeket érintő rollerbalesetek. Országszerte heti rendszerességgel kerülnek kórházba fiatalok rollerezés közben szerzett sérülésekkel, sokszor középiskolások.

Ha valaki iszik, egyáltalán nem vezehet járművet, elektromos rollert sem.

Erre hívja fel a figyelmet az ügyészek videója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!