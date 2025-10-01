Brutális jelenetet rendezett egy murakeresztúri nő volt élettársa házánál Csatárban. Tavaly októberben késő este a férfi nem akarta beengedni a részeges nőt, ezért elszabadult a pokol, még rendőri beavatkozására is szükség volt – írta meg a Zaol.hu.

A részeg nő a drótkerítésen átmászva jutott be az udvarra

Kép forrása: Pexels

A nő a ház teraszán üvöltve követelte, hogy a férfi menjen ki hozzá. Amikor a megszólított megtagadta a kérést, a vádlott kavicsokkal kezdte dobálni az ajtót, majd tombolni kezdett.

A részeges nő képtelen volt megfékezni önmagát

Felborította a virágcserepeket, gázpalackkal verte a bejárati ajtót, még a biztonsági kamerát is leverte egy vascsővel. A volt élettárs ekkor otthona védelmére kelt és a tettlegességhez is folyamodott. Megtépte a nő haját, majd a földre nyomva próbálta megakadályozni, hogy újra a kezébe vegye a gázpalackot. A nőt elfogta a rendőrség, könnyebb fejsérülés miatt kórházba szállították. Erőszakkal éjjel bemenve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség a nővel szemben.

