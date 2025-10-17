Maga alá temette a kiskutyát a robbanás, lakhatatlanná vált a háromgyerekes család háza

Otthon nélkül maradt egy háromgyerekes család Biharugrán, miután hatalmas robbanás történt a házukban. Helyi információk szerint a detonációban senki sem sérült meg, mivel a gyerekek iskolában, a szülők pedig munkában voltak. A leszakadó födém azonban maga alá temette a házban lévő kiskutyát. A Beol.hu azt írja, hogy a tető súlyosan megrongálódott, a falak pedig csupán a bennük futó csövek miatt nem dőltek még le.

Életveszélyessé vált a ház a robbanás után

Fotó: olvasói fotó/Beol.hu

– A háromgyermekes család Ady Endre utcai otthona életveszélyessé vált – közölte a Békés vármegyei hírportállal Makra Tibor, Biharugra polgármestere. Hangsúlyozta, hogy nem tűzeset, hanem robbanás történt a faluban.

Segítséget kapott a robbanás után a bajbajutott család

– Bár a családi ház lényegében megsemmisült, remélhetőleg vannak olyan értékek, amelyeket ki tud majd menteni a szerencsétlenül járt család az ingatlanból – mondta a polgármester. Hozzátette: a család számára egy másik család felajánlott egy üresen álló ingatlant a faluban, de ha a szükség úgy hozta volna, az önkormányzat is meg tudta volna oldani az elszállásolásukat.

